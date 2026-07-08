Autoritatea Vamală Română anunță că nu a confiscat cocaină ambalată cu fotografia lui Zelenski. „Informația e falsă”

Autoritatea Vamală Română avertizează că informaţia care circulă în mediul online potrivit căreia instituţia ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, este falsă. Instituţia nu a desfăşurat nicio astfel de acţiune şi nu a emis nicio comunicare pe acest subiect, subliniază AVR.

„În mediul online circulă o „ştire” potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 kg de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Această informaţie este FALSĂ. Instituţia noastră nu a desfăşurat nicio astfel de acţiune şi nu a emis nicio comunicare pe acest subiect”, informează, miercuri, Autoritatea Vamală Română, potrivit News.ro.

AVR precizează că peste „imaginea falsificată” a fost aplicată „abuziv” sigla Autorităţii Vamale Române.

„Mai mult, circulă şi o captură de ecran fabricată, care imită site-ul nostru oficial şi un «comunicat» pe care nu l-am publicat niciodată”, menţionează sursa citată.

Reprezentanţii instituţiei le recomandă cetăţenilor să verifice informaţiile „doar din surse oficiale şi de încredere”.

„Informaţiile despre activitatea instituţiei noastre le găsiţi exclusiv pe www.customs.ro şi pe conturile noastre oficiale de social media. Şi un gând sincer: dezinformarea nu ocoleşte pe nimeni, nici măcar instituţiile statului, aşa cum ne-am convins chiar noi zilele acestea. Într-o lume în care o siglă poate fi lipită pe orice imagine şi un site oficial poate fi «clonat» în câteva minute, cea mai bună protecţie rămâne un simplu obicei: înainte de a crede sau de a distribui, întrebaţi-vă «care este sursa?». Câteva secunde de verificare fac diferenţa între a fi informat şi a fi manipulat”, mai arată aceeaşi sursă.

Editor : M.B.