Autoritățile anunță ce se va întâmpla cu frații copilului de 2 ani găsit mort în casă, în Galați. Mama lor e internată în spital

Este anchetă la Galati, unde un copil de numai doi ani a fost găsit mort în casă. Băiatul era în apartament cu mama și cei doi frați ai lui, ambii sever malnutriți, potrivit autorităților. Procurorii încearcă acum să afle cauzele tragediei. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Tatăl celor trei copii, plecat la muncă în străinătate, a fost cel care a sunat la 112 când soția nu a mai răspuns la telefon.

În momentul în care au ajuns la apartament, polițiștii și pompierii au auzit plânsete, așa că au forțat ușa și au intrat în casă.

Cătălin Țimpău, salvator SMURD Galați: Am găsit patru persoane într-un apartament încuiat. Un copil de doi ani decedat și încă doi copii de doi și patru ani, conștienți, și mama care este afectată, are o tulburare depresivă. Nu are urme de violență.

Copiii care au supraviețuit, un băiat de cinci ani și sora geamănă a celui decedat, sunt într-o stare de sănătate precară.

Marin Cristina, reprezentanta Spitalului de Copii: Au fost aduși cu stare generală influențată. Erau agitați, deshidratați.

Vecină: Nu știam nimic...

Reporter: Gălăgie ați auzit vreodată de la ei din apartament?

Vecină: Absolut nimic.

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Vecină: Ferească Dumnezeu! Ce putem să spunem?! Groaznic, înfiorător! Ce poți să simți?!

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Vecină: Părea pierdută, așa...

Reporter: Dar însoțită de copilași n-ați văzut-o niciodată?

Vecină: Niciodată, nu.

Tania Calcan, purtător de cuvânt la Protectia Copilului: Ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgență, în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă și vor putea fi externați.

Psihologii spun că ar trebui să semnalăm orice comportament suspect.

Gabriela Groza, psiholog: Să semnalăm atunci când vedem că vecinii noștri sau printre vecinii noștri sunt copii care pot să aibă semne de abuz, inclusiv neglijența este o formă de abuz, sau faptul că nu primesc alimentația corespunzătoare.

Mama celor trei copii, de 22 de ani, a fost internată la psihiatrie.

Editor : M.B.