Autorităţile anunţă restrictii de trafic duminică pe Podul Giurgiu–Ruse. Va avea loc un eveniment la care participă 450 de oameni

Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse se închide duminică, pentru o oră, pentru cea de-a IX-a ediţie a Crosului Internaţional ”Alergarea Spiritului Liber Ruse–Giurgiu”.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că, în urma unei notificări transmise de autorităţile bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi întreruptă temporar pentru toate categoriile de autovehicule, în data de 27.09.2026, în intervalul orar 11:00–12:00”, anunţă, vineri, Poliţia de Frontieră, citată de News.ro.

Măsura este necesară în contextul desfăşurării celei de-a IX-a ediţii a Crosului Internaţional „Alergarea Spiritului Liber Ruse–Giurgiu” (Free Spirit Run Ruse–Giurgiu).

Potrivit informaţiilor transmise de autorităţile bulgare, competiţia se va desfăşura în intervalul orar 11:00–13:00 şi va reuni aproximativ 450 de participanţi, care vor traversa Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse în cadrul cursei.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cooperare cu autorităţile competente române şi bulgare, va dispune măsurile necesare pentru gestionarea traficului în zona de frontieră. Recomandăm participanţilor la trafic să îşi planifice deplasările ţinând cont de această restricţie temporară şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale celorlalte autorităţi aflate în teren”, a transmis Poliţia de Frontieră.

Editor : M.B.