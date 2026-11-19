Autoritățile de pe Valea Prahovei le recomandă localnicilor și turiștilor să evite deplasările în zona montană, în contextul avertizărilor de vânt puternic emise de meteorologi. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod roșu de vânt, în anumite zone ale țării, unde rafalele pot depăși 140 km/h la altitudini de peste 1.200 de metri.

„Recomandăm tuturor cetățenilor să manifeste prudență și să evite deplasările în zona montană pe durata fenomenelor periculoase. Totodată, vă rugăm să asigurați obiectele aflate în exterior, să evitați staționarea în apropierea arborilor, stâlpilor de electricitate sau a construcțiilor care pot fi afectate de vântul puternic și să urmăriți în permanență informările oficiale ale autorităților”, sunt recomandările transmise de Primăria Azuga, în contextul avertizărilor emise joi de Administrația Națională de Meteorologie.

Autoritățile le recomandă cetățenilor ca, în cazul producerii unor situații de urgență, să apeleze imediat numărul unic 112.

Meteorologii au emis joi o avertizare cod roșu, care intră în vigoare vineri, 20 noiembrie, la ora 01:00, și este valabilă până la ora 10:00. Sunt vizate județul Vrancea, unde vântul va avea intensificări puternice și susținute, precum și zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri.

În același interval, va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și în întreaga zonă montană, la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri.

Restul țării se va afla, în același interval, sub avertizare cod galben de vânt.

Editor : Ș.A.