Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire. Pompierii au îndepărtat patru copaci doborâţi de vânt

Pompierii bucureşteni au acţionat joi, între orele 10:00-18:00, pentru îndepărtarea a patru copaci căzuţi pe carosabil şi pentru extragerea apei acumulate într-o gospodărie. Autorităţile locale din Capitală intervin pentru deszăpezire cu utilaje şi material antiderapant pe poduri, rampe, pante, bulevarde şi străzi secundare. Zona municipiului Bucureşti se află, joi, sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben, ce vizează intensificări de vânt şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

„De asemenea, au fost avariate trei autoturisme”, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

În judeţul Ilfov nu au fost înregistrate intervenţii specifice fenomenelor meteorologice.

Până vineri, la ora 10:00, va fi valabil un Cod galben de intensificări ale vântului, iar până sâmbătă dimineaţă este în vigoare o informare de interes general ce vizează răcirea vremii.

Utilaje de deszăpezire acționează în toate sectoarele

Primăria Sectorului 1 a demarat tratamentul preventiv al carosabilului, pentru reducerea riscului de alunecare şi menţinerea circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă.

Reprezentanţii autorităţii locale au scris, joi, pe Facebook, că utilajele au intrat pe trasee şi s-a intervenit cu material antiderapant pe poduri, pasaje şi pe bulevardele principale, cu prioritate pe arterele pe care circulă transportul public.

Intervenţiile vor continua în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo.

Primăria Sectorului 2 a anunţat că, în contextul condiţiilor meteorologice de joi seara, operatorul de salubritate desfăşoară demersuri continue pentru asigurarea siguranţei circulaţiei în această zonă administrativ-teritorială.

Până la ora 6:00 au fost mobilizate 67 de utilaje şi 50 de operatori, iar în cursul dimineţii numărul lucrătorilor va fi suplimentat până la 300. Totodată, au fost stabilite 11 puncte fixe în principalele intersecţii, unde sunt poziţionate utilaje, astfel încât intervenţiile să poată fi realizate cât mai prompt.

Se aplică material antiderapant pe rampe şi poduri, urmând ca, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo, utilajele să intervină pe fiecare zonă pentru aplicarea tratamentelor necesare.

Echipele Primăriei Sectorului 3 sunt în teren şi împrăştie material antiderapant pe principalele artere, alei şi zone intens circulate, în contextul temperaturilor negative prognozate pentru întreaga noapte.

Reprezentanţii autorităţii locale au scris, joi, pe Facebook, că acţiunile au ca scop prevenirea formării poleiului şi asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, atât pentru pietoni, cât şi pentru participanţii la trafic.

Într-un răspuns al Primăriei Sectorului 3 transmis la solicitarea Agerpres autoritatea locală a informat că intervine cu 30 de utilaje şi 30 de operatori manuali pe toate arterele categoria I, II şi III. Stocul de materiale pentru deszăpezire este de 4.300 de tone.

În caz că va fi nevoie, autoritatea locală va acţiona cu 60 de utilaje şi 30 de operatori manuali.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a scris, joi, pe Facebook, că oamenii care se ocupă de deszăpezire au ieşit în teren şi au aplicat tratamente preventive, pentru ca umezeala de pe asfalt să nu se transforme în polei.

Potrivit acestuia, cei care se ocupă de deszăpezire sunt în dispozitiv şi în funcţie de evoluţia situaţiei vor continua aplicarea tratamentelor preventive împotriva îngheţului, în special în zonele încadrate în aşa-numita „urgenţă 1”, respectiv pe bulevarde, în staţiile de autobuz, zonele de acces către spitale şi alte instituţii publice, precum şi pe poduri, pasaje şi pe străzile în rampă.

Potrivit unui răspuns al Primăriei Sectorului 5 transmis, joi, la solicitarea Agerpres, autoritatea locală are la dispoziţie: peste 200 de operatori manuali, pregătiţi să intervină pe trotuare, alei şi zone pietonale; 2.500 de tone de material antiderapant clorură de sodiu; 57 de utilaje dotate cu lamă şi sărăriţă; şapte utilaje pentru transportul zăpezii; peste zece tone de material antiderapant clorură de calciu lichidă.

Autoritatea locală face tot posibilul ca traficul din Sectorul 5 să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, inclusiv pe timp de iarnă.

De asemenea, societatea Amenajări Edilitare Sector 5 vine în sprijin cu peste 150 de operatori manuali, 15 freze de zăpadă, zece platforme PRB, şase nacele PRB şi două buldoexcavatoare.

În Sectorul 6, un număr de 53 de utilaje şi 80 de muncitori de la Salubrizare Sector 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 intervin pentru deszăpezire.

Reprezentanţii autorităţii locale au scris, joi, pe Facebook, că utilajele autorităţii locale intervin preventiv cu material antiderapant pe poduri, rampe, pante, bulevarde şi străzi secundare. În caz de nevoie, numărul va fi suplimentat.

