Autoritățile se pregătesc pentru inundații în Olt și Dolj, unde va fi cod roșu de ploi. „Pentru râurile mici vor fi probleme”

Județele Olt și Dolj urmează să intre sub avertizare de cod roșu de precipitații. Va ploua cât pentru două luni. Autoritățile locale se pregătesc pentru inundații. Este posibil să fie viituri mai ales pe râurile mici, spun oficialii.

Comitetele pentru situații de urgență din cele două județe s-au întrunit în această dimineață. Au fost luate măsuri pentru a proteja bunurile oamenilor, dar și populația. Au fost informați toți primarii din localitățile că la ora 18:00 va intra în vigoare un cod roșu de inundații. Vor cădea până la 120 de litri pe metru pătrat, potrivit meteorologilor.

Direcția Apelor Jiu a luat toate măsurile în zona râurilor din cele două județe, acolo unde au fost pregătiți saci cu nisip în cazul în care vor fi depășite cotele de inundații. Așadar, au fost informați toți primarii din cele două județe, din localitățile din cele două județe.

Populația a fost sfătuită să nu mai facă deplasări după ora 18:00, cel puțin în zona râurilor, acolo unde se așteaptă depășirea cotelor de inundații.

Prefectul județului Olt, Cosmin Floreanu, a explicat la Digi24 ce măsuri au fost luate în județ.

„Începând cu ora 17:00 vom operaționaliza Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Olt, în cadrul acestui centru vor fi prezenți cei de la ISU, Poliție, Jandarmerie și toate instituțiile care au rol în coordonarea acestei situații. Noi suntem pregătiți pentru orice fel de situație. Din discuțiile avute și cu cei de la DSU, se pare că acolo unde situația o va impune, dacă va fi nevoie, vom primi și forțe sub suplimentare, dar să sperăm că nu va fi nevoie de acest lucru”, a spus el.

„Știm zonele care sunt cu potențial risc, suntem atenți în monitorizarea acestora. Încă de ieri am convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca urmare a codului portocaliu care a fost dat ieri, știm care sunt zonele cu pericol și le monitorizăm îndeaproape”, a adăugat el.

Prefectul a adăugat că oamenii din zonă au fost informați și li s-a cerut să asculte sfaturile și îndrumările autorităților.

La rândul său, prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, a spus la Digi24 că autoritățile locale sunt pregătite.

„Din informațiile pe care le avem de la colegii de la meteo, se vor acumula cantități de apă între 100-110l/m² dar partea care este îmbucurătoare, să spun așa, este că va ploua într-un timp foarte lung, adică în 40 de ore. Dacă anul trecut, când au fost inundați, în județul Dolj a plouat într-un timp foarte scurt, adică o cantitate foarte mare de apă, similară cu cea de astăzi sau de mâine, într-un timp foarte scurt, acum 100l/m² vor scădea în 40 de ore, ceea ce ne duce cu gândul că nu vom avea inundații.

El a adăugat că au fost luate măsuri pentru a proteja populația.

„Colegii de la ISU deja fac patrulări pe toate cursurile de ape care sunt pe cod portocaliu. Colegii de la ABA Jiuo să aibă toți oamenii în teritoriu pentru a interveni într-un timp foarte scurt. Am informat toate localitățile din județ în vederea desfășurării la nivel local a tuturor activităților de prevenire, gestionare a posibililor efecte generate de condițiile meteo”, a spus el

Sorin Rîndașu, directorul pentru situații de urgență la Apele Române, a spus la Digi24 că se așteaptă ca și avertizările hidrologice să fie revizuite, în condițiile în care la ora 13:00 are loc Comitetul Ministerial de Situații de Urgență la Ministerul Mediului.

„Se reactualizează informațiile pe baza datelor meteo și este posibil ca pe râurile din județele Olt și Dolj să ne așteptăm la creșteri, cel puțin pe pe râurile mici, care să depășească cotele de pericol și să creeze probleme. Ne așteptăm să se formeze și viituri rapide, ascuțite, să zic așa, pe râurile mici, în principal, care să să genereze și pagube. Un cod roșu înseamnă că atragem atenția că sunt pagube potențiale și este extrem de important autoritățile locale să conlucreze împreună cu cu ISU. Noi am luat legătur și ținem legătura în permanență cu Inspectoratul de de Situații de Urgență vederea coordonării acțiunilor și, în funcție de evoluția debitelor și nivelurilor, vom trimite echipele în teren acolo unde va fi necesar. Sunt mobilizate peste 75 de buldozere și excavatoare, dacă va fi cazul să intervenim, și 500 de oameni în momentul de față în administrațiile bazinale Jiu, Olt și Argeș”, a spus Rîndașu.

„Noi discutăm doar de zonele unde ne așteptăm să fie un impact mai mare, dar practic toată Muntenia este în momentul de față sub cod de precipitații, vor fi și alte zone în care apele vor ieși din matcă și pot crea probleme, sperăm însă nu la un nivel foarte mare. Pentru râurile principale. Jiu, de pildă, nu ne așteptăm ca la debitele prognozate în momentul de față de către colegii mei de la Hidrologie se să depășească digurile, dar , a adăugat el.

Editor : M.B.