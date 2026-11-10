Live TV

Autorul atacului armat din Cracovia a accesat site-uri despre criminalul în masă norvegian Anders Breivik

Data publicării:
Anders Breivik la tribunal, in costum, pzait d egardieni
Anders Breivik cere să fie eliberat condiționat. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce au găsit în camera atacatorului

Autorul atacului armat care a ucis şase oameni în centrul oraşului Cracovia a accesat site-uri despre criminalul în masă Anders Behring Breivik, autorul masacrului din iulie 2011 din Norvegia, a declarat marţi ministrul polonez al Justiției, Waldemar Zurek. El a adăugat că există indicii conform cărora atacatorul ar fi putut fi influenţat de extremismul de dreapta.

Motivele autorului atacului de la Cracovia, care a decedat în spital după ce a fost împuşcat de poliţie în timpul incidentului, a făcut obiectul unei dispute politice aprinse, după ce ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, a afirmat sâmbătă, la doar câteva ore de la incident, că acesta a fost influenţat de o ideologie de extremă-dreapta.

Liderul partidului naţionalist de opoziţie „Lege şi Justiţie” (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a calificat declaraţia lui Kierwinski drept o „minciună sfruntată”, iar membrii guvernului au părut luni să revină asupra afirmaţiilor iniţiale.

Cu toate acestea, ministrul justiţiei, Waldemar Zurek, a declarat marţi pentru Radio Cracovia că există „un indiciu foarte puternic privind extremismul de dreapta” în spatele acţiunilor suspectului, identificat de procurori drept Michal Oksinski, în vârstă de 24 de ani, care lucra ca muncitor într-o fabrică.

Oksinski a murit la spital luni după ce a fost împuşcat şi arestat de poliţie la câteva minute după ce a deschis focul din vehiculul său în piaţa mare din centrul Cracovia, o destinaţie turistică populară.

„Este clar că a accesat site-uri referitoare la Anders Breivik”, a declarat ministrul Zurek, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

În iulie 2011, neonazistul antimusulman Breivik a ucis opt persoane cu o maşină-capcană la Oslo, după care a împuşcat mortal 69 de persoane, majoritatea adolescenţi, într-o tabără de tineret a Partidului Laburist, pe insula Utoya.

Ce au găsit în camera atacatorului

Zurek a adăugat că un steag galben cu un şarpe şi inscripţia „Don't tread on me” („Nu călca pe mine”), cunoscut sub numele de steagul Gadsden, care a fost găsit în camera lui Oksinski, a fost folosit de grupări de extremă-dreapta din Statele Unite.

El a precizat totodată că simbolurile descoperite la locul de muncă al lui Oksinski „ar putea indica această direcţie a anchetei”.

Parlamentarul PiS, Michal Wojcik, a declarat pentru Reuters că este „indignat” de comentariile lui Zurek.

„În opinia mea, reprezentanţii guvernului polonez acţionează în mod necinstit faţă de comunitatea internaţională”, a spus el.

Kierwinski a declarat marţi la radioul public că nu îşi retrage afirmaţiile, dar că aşteaptă să vadă concluziile anchetatorilor.

Zurek a afirmat că în maşina folosită de atacator a fost găsit un amortizor.

Trupurile neînsufleţite ale tatălui, mamei şi surorii lui Oksinski au fost găsite sâmbătă în locuinţa familiei. Autorităţile susţin că cel mai probabil aceştia au fost ucişi tot de Oksinski.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii care se bucura de ninsoare langa un brad de craciun
1
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu...
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer...
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval
3
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin...
Sir Richard Knighton
4
Aliații europeni sunt mai conștienți de apetitul tot mai mare al Kremlinului pentru risc...
Referendum. Foto- Profimedia Images
5
Locuitorii unei comune din Sibiu au respins prin referendum, cu peste 98%, deschiderea...
Cât a putut să-i plătească Ion Țiriac lui Gigi Becali pe 4 icoane: "E un om bun cum n-am întâlnit"
Digi Sport
Cât a putut să-i plătească Ion Țiriac lui Gigi Becali pe 4 icoane: "E un om bun cum n-am întâlnit"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
x1
Polițiștii care au oprit ucigașul din Cracovia au fost decorați de către președinte: „Sacrificiu de sine excepțional”
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi
tusk si Nawrocki profimedia-1151251476
Preşedintele Nawrocki şi premierul Tusk, adversari politici, au participat la un marş al tăcerii în memoria victimelor atacului armat
Artur Morański
Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți din Cracovia, după ce s-a trezit din comă
poliția în cracovia
Noi detalii despre atacul din Cracovia. Autorul deținea un întreg arsenal, spun anchetatorii
Recomandările redacţiei
profimedia-1151452558
Tragedie pe o autostradă din Bulgaria: cel puțin 12 persoane au...
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Abu Dhabi
„Elementul surprinzător” la negocierile din Abu Dhabi. Comandor (r)...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Manevra prin care Trump vrea să-i împace și pe Putin, și pe Zelenski...
Rămășițele vehiculelor implicate în accidentul în lanț de pe autostrada Tracia, Bulgaria, 10 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images
Un martor al carambolului din Bulgaria povestește cum a scăpat cu...
Ultimele știri
„Sorin Grindeanu este noul Liviu Dragnea”, acuză Siegfried Mureșan, eurodeputat PNL
Danemarca promite Ucrainei un ajutor militar de 643 de milioane de euro. Zelenski se întâlnește cu liderii nordici la Copenhaga
Putin cere poliției să caute mai activ „infracțiunile” comise de ruși pe internet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
11 noiembrie (11.11), zi specială în numerologie. Ce semnificație are în 2026
Cancan
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Fanatik.ro
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață”
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…”
Adevărul
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce...
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
"După 34 de ani împreună, încă te caut în fiecare zi". Mesajul sfâșietor al văduvei lui Mihai Leu, la peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Pro FM
Delia a lansat o piesă care a atins o coardă sensibilă: "Doar tu mai ai curaj să spui lucrurilor pe nume!"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Cum a transformat un român o ruină în casa visurilor lui, după 15 ani în Occident: „Să devii țăran e o...
Newsweek
Orașul unde pensionarii primesc 600 lei în plus la pensie de Sărbători. Ce alte primării dau ajutoare în bani?
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...