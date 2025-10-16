Live TV

Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea parte de o surpriză neplăcută. „La noi niciodată nu este aşa simplu”

Data publicării:
Autostrada A7
Foto Pro Infrastructura

Vineri se va deschide traficul pe lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău, dar realitatea stă altfel decât comunicatele oficiale: pe noua autostradă se va circula doar către București, nu și invers.

Asociația Pro Infrastructura apreciază că „la noi niciodată nu este aşa simplu”, întrucât doar spre Bucureşti se va putea circula, în sens opus şoferii fiind nevoiţi să circule prin localităţi.

„Nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”, transmit reprezentanţii organizaţiei, care adaugă că „incompetenţa şi fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR şi ale celor din Ministerul Transporturilor sunt strigătoare la cer”.

„Vineri, 17 octombrie, probabil după ora 15:00, se va deschide circulaţia pe cei 28,35 kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti-Buzău. Dar la noi niciodată nu este aşa simplu: în loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7-DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre Bucureşti se face prin acest punct. În schimb, şoferii care vin dinspre Ploieşti trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, şi să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costeşti şi Spătaru, în loc să evite complet aceste localităţi”, au scris, miercuri, pe Facebook, reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Potrivit acestora, „nivelul de incompetenţă şi delăsare este absolut inacceptabil”.

„Grija faţă de cetăţenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR şi MT este ca şi inexistentă. Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit şi sensul de descărcare pe cei câţiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 şi DN2, nu doar cel de încărcare. Mai mult, aşa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace de pe cele 3 structuri unde au greşit nu doar sudurile iniţiale, ci la podul peste pârâul Sărata au dat de gard inclusiv cu soluţia de remediere”, au mai transmis specialiştii organizaţiei.

„Cu chiu cu vai, reţeaua românească de autostrăzi şi drumuri expres aflate în exploatare ajunge aşadar la 1.353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inauguraţi în 2025”, arată Asociaţia Pro Infrastructură.

