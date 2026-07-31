Autostrada A8 mai întârzie. Trei contestații pentru tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani. Atribuirea contractului, amânată pentru toamnă

Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, trei contestaţii depuse la contractul pentru tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, informează, vineri, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). În aceste condiţii, procedura de reevaluare este estimată a se finaliza la sfârşitul lunii septembrie, după ce Comisia de Evaluare va pune în aplicare măsurile dispuse de CNSC.

„Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, trei contestaţii depuse la contractul pentru tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni. Decizia CNSC de admitere, în parte, presupune reevaluarea punctuală a aspectelor tehnice indicate prin respectiva decizie”, precizează CNAIR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii companiei spun că atribuirea contractului se va face după procedura de reevaluare, pentru care este aşteptată o finalizare la sfârşitul lunii septembrie.

„Estimăm că procedura de reevaluare se va finaliza la sfârşitul lunii septembrie, după ce Comisia de Evaluare va pune în aplicare măsurile dispuse de CNSC, etapă ce va permite atribuirea contractului. Precizăm că întregul proces de reevaluare a ofertelor intră sub incidenţa controlului ex-ante al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)”, se menţionează în postare.

În luna aprilie, CNIR anunţa că a fost desemnat constructorul pentru încă un tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, proiect strategic finanţat prin Programul SAFE. Constructorul desemnat era asocierea de firme din România şi Bulgaria, Danlin XXL (Lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex S.R.L., Evropiski Patishta.

Oferta câştigătoare a avut o valoare de 4,57 miliarde lei, fiind şi cea mai bună din punct de vedere financiar, arăta CNIR.

Editor : Sebastian Eduard