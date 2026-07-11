Autostrada Moldovei, în linie dreaptă. Directorul CNAIR: Obiectivul este să se circule pe 397 de kilometri în 2026

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că lucrările la Autostrada Moldovei (A7) avansează într-un ritm bun. Un exemplu este pasajul peste calea ferată de la Cleja, din județul Bacău, unde se desfășoară lucrări la structura de rezistență. Potrivit șefului CNAIR, constructorul a mobilizat 1.900 de muncitori și 400 de utilaje pe cei 47 de kilometri ai șantierului dintre Adjud și Bacău.

„Autostrada Moldovei (#A7): evoluție bună a lucrărilor la pasajul peste calea ferată de la Cleja, județul Bacău (km 83+548), în lungime de 1.215 metri. În această etapă se montează grinzi, se lucrează la betonarea rigolelor și la turnarea plăcii de suprabetonare pe mai multe deschideri. În paralel, între Adjud și Răcăciuni se finalizează șanțurile de scurgere a apelor pluviale, parcările și se montează gardurile de protecție. Pe toți cei 47 de kilometri ai șantierului dintre Adjud și Bacău, antreprenorul român UMB Spedition este mobilizat cu 1.900 de muncitori și 400 de utilaje”, a transmis Cristian Pistol într-o postare pe Facebook.

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Potrivit acestuia, stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul dintre Adjud și Răcăciuni, aferent lotului 2, a ajuns la peste 95%, în timp ce pe lotul 3, Răcăciuni – Bacău, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 80%.

„Construcția loturilor 2 (Domnești Târg – Răcăciuni), în lungime de 38,78 kilometri, și 3 (Răcăciuni – Bacău), în lungime de 21,52 kilometri, are o valoare totală de 4,18 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea pentru aceste loturi, parte a Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”, a precizat directorul CNAIR.

Cristian Pistol afirmă că obiectivul său este ca, până la finalul anului 2026, să se poată circula pe 397 de kilometri de autostradă între București și Pașcani.

„Practic, obiectivul meu este ca anul acesta să se poată circula pe 397 de kilometri de autostradă, de la București la Pașcani: A3 (București – Ploiești) – 62 km, A7 (Ploiești – Pașcani) – 319 km și Varianta Ocolitoare Bacău – 16 km”, a transmis Cristian Pistol.

Editor : Andreea Rubica