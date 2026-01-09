Salvamont Sibiu anunţă, vineri, că, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative şi s-au declanşat câteva avalanşe. Una dintre ele este, potrivit specialiştilor, a fost una dintre cele mai mari din ultimii cinci ani.

„Ca urmare a ninsorilor şi vântului din ultimele zile, în Munţâii Făgăraş, la altitudini de peste 1.800 de metri s-au format plăci de vânt de dimensiuni semnificative. De asemenea, au avut loc câteva avalanşe spontane de dimensiuni considerabile”, a transmis, vineri, Salvamont Sibiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Salvamontiştii nu recomandă deplasarea în zona înaltă a turiştilor fără experienţă, mai ales dacă nu au echipament adecvat.

Potrivit datelor transmise pe pagina de Facebook Avalanşe în Carpaţi, o avalanşă de dimensiuni mari a curs natural în timpul nopţii de joi spre vineri din cauza acumulărilor importante de vânt.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„A curs practic toată coroana de sub Balcoane, de sub bolovanul (est de vf Paltinu) până la Hornul Negru, după Steag. Aceasta e una din cele mai mari avalanşe înregistrate în zona Bâlea, în ultimii 5 ani”, au transmis specialiştii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, în 2 ianuarie, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş.

Citește și:

Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM anunță și temperaturi de -18 grade. Care sunt zonele afectate HARTĂ

Editor : C.A.