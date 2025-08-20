Live TV

Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei

avarie-termoenergetica
Avaria care a lăsat jumătate din București fără apă caldă a fost remediată. Când va fi finalizată încărcarea rețelei / Sursă foto: Facebook/Termoenergetica

Termoenergetica a anunțat finalizarea lucrărilor desfășurate pentru remedierea avariei majore care s-a produs în zona Splaiul Unirii și care a lăsat jumătate din București fără apă caldă.

"Echipele Termoenergetica au finalizat lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de 1000 mm și vechime de aproape 40 de ani, în data de 19 august 2025.

În prezent, rețeaua primară se încarcă etapizat, pe conductă, pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură. Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor precum și de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în acastă situație aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea rețelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât si pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem. Această etapă poate dura chiar și 12 ore", informează Termoenergetica.

Avaria s-a produs, duminica seara, pe o conductă magistrală cu o vechime de aproape 40 de ani şi un diametru de 1.000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii.

Descarcă aplicația Digi Sport
