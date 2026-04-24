Avarie la rețeaua de gaz în Rucăr: o conductă a fost fisurată în urma unor lucrări. Traficul în zonă a fost restricționat

O conductă de gaz a fost avariată în urma unor lucrări executate în comuna Rucăr, din judeţul Argeş, pompierii ajunşi la faţa locului constatând că sunt pierderi de gaze. Aceştia au izolat zona realizând un perimetru de siguranţă şi au anunţat distribuitorul de gaz. Traficul rutier pe DN73 a fost oprit temporar pentru autocamioanele de peste 7,5 tone, iar celelalte maşini circulă dirijat, alternativ.

ACTUALIZARE 11.19 ISU informează că lucrările se efectuau pentru consolidarea unui pod peste un pârâu. 

În aceste momente, cetăţenii s-au întors în locuinţe. Pompierii le-au recomandat acestora să aerisească spaţiile şi să nu folosească surse de foc.

„În continuare, colegii noştri sunt la locul intervenţiei pentru asigurarea măsurilor specifice din competenţă”, adaugă sursa citată.

ACTUALIZARE 11.15 Potrivit ISU Argeş, preventiv, au fost evacuate 100 de persoane din mai multe gospodării, dar şi din magazinele din zonă.

În acest moment, alimentarea cu gaz a fost întreruptă de către o echipă a distribuitorului de gaze.

La faţa locului pompierii intervin cu o autospecială de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi un echipaj CBRN.

Știrea inițială

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, pompierii argeşeni au fost solicitaţi, vineri, să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din comuna Rucăr, în urma executării unor lucrări în zonă. 
 
La locul incidentului, s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr.

Forţele ISU Argeş ajunse la eveniment au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, motiv pentru care a fost anunţat distribuitorul de gaz.

„Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecţia populaţiei din zona respectivă”, precizează sursa citată.

 Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe DN 73 Câmpulung - Podu Dâmboviţei, în dreptul localităţii Rucăr, judeţul Argeş, a fost oprit traficul autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone, iar celelalte categorii auto circulă dirijat, alternativ.

Potrivit sursei citate, poliţiştii rutieri estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale după ora 11.00.

