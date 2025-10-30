Live TV

Avarie majoră la o conductă de gaze în Buzău: trafic oprit pe Șoseaua București. Intervenție de urgență a pompierilor

Data publicării:
pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Pompierii au fost solicitaţi, joi, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă. Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia rutieră a fost oprită temporar până la remedierea situaţiei, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Buzău, incidentul s-a produs pe timpul unor lucrări la reţeaua de apă, când conducta de gaze din zonă a fost avariată accidental.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia rutieră a fost oprită temporar până la remedierea situaţiei, precizează sursa citată.

La faţa locului, s-au deplasat echipaje ale ISU Buzău cu o autospecială de stingere, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

De asemenea, au fost solicitaţi reprezentanţii companiei de gaze, care acţionează pentru oprirea fluxului de gaz şi repararea conductei.

„Echipajele sunt prezente în zonă şi monitorizează permanent situaţia pentru a preveni orice pericol”, au mai precizat reprezentanţii ISU Buzău.

Circulaţia rutieră va fi reluată după finalizarea intervenţiei şi remedierea completă a avariei.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Digi Sport
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
După AUR, și PSD l-a chemat în Parlament pe Bolojan. Ce explicații...
dmitri peskov
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au...
lant uman la 5 ani de la incendiul din colectiv
Primul proiect al solistului de la Goodbye to Gravity, după tragedia...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru explozia din Rahova. Cum...
Ultimele știri
Ministrul belgian al Apărării o invocă pe Selena Gomez în disputa nucleară cu Rusia. Răspunsul său pentru Medvedev
10 ani de la Colectiv. Bolojan: Soluția nu e să stai pe margine și să arunci cu pietre, ci să îți asumi abordări corecte la probleme
Pentagonul, nemulțumit de cum este prezentat sistemul american antirachetă într-un film de la Hollywood
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ce sancțiuni riscă utilizatorii de trotinete electrice în 2025. Foto Getty Images
Municipiul reședință de județ care a interzis de astăzi, parțial, circulația trotinetelor. Ce amenzi vor lua cei care nu se conformează
masini pompieri
Alertă în Călărași: două scări de bloc, evacuate după un puternic miros de gaz
robinet gaz
1.000 de locuințe au rămas fără gaze în Sectorul 1, din cauza unei avarii provocate de o firmă de construcţii care făcea săpături
gaze-conducte-inquam-octav-ganea
O bombă cu ceas: aproape 50% din locuințele cu gaze nu au făcute revizii. Obligația verificării periodice, scoasă în 2011
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, joi la prânz
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
De ce nu se mai învârte cuva mașinii de spălat rufe. 8 cauze posibile și cum o repari fără să apelezi la un...
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles