Avarie majoră la o conductă de gaze în Buzău: trafic oprit pe Șoseaua București. Intervenție de urgență a pompierilor

Pompierii au fost solicitaţi, joi, să intervină pe Şoseaua Bucureşti, din municipiul Buzău, în urma unei avarii produse la o conductă de gaze, din cauza unor lucrări la reţeaua de apă. Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia rutieră a fost oprită temporar până la remedierea situaţiei, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Buzău, incidentul s-a produs pe timpul unor lucrări la reţeaua de apă, când conducta de gaze din zonă a fost avariată accidental.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia rutieră a fost oprită temporar până la remedierea situaţiei, precizează sursa citată.

La faţa locului, s-au deplasat echipaje ale ISU Buzău cu o autospecială de stingere, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

De asemenea, au fost solicitaţi reprezentanţii companiei de gaze, care acţionează pentru oprirea fluxului de gaz şi repararea conductei.

„Echipajele sunt prezente în zonă şi monitorizează permanent situaţia pentru a preveni orice pericol”, au mai precizat reprezentanţii ISU Buzău.

Circulaţia rutieră va fi reluată după finalizarea intervenţiei şi remedierea completă a avariei.

Editor : Ș.A.