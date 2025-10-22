O fostă pacientă a spitalului privat din Constanța unde, în urmă cu două săptămâni, o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, a povestit pentru Digi24 experiența prin care a trecut în aceeași unitate medicală. Femeia a declarat că în timpul travaliului lichidul amniotic „era verde, ca un spanac”, iar copilul i-a fost pus pe piept „inert”, fără să respire, fiind resuscitat chiar pe corpul ei. Ulterior, spune că a fost lăsată „singură 40 de minute”, în aceeași poziție de naștere, fără să îi fie extrasă placenta, moment în care, disperată, a ajuns „să meargă în patru labe pe holuri, urlând după copil”.

„Am ajuns în iarna lui 2022. Petru s-a născut în ianuarie 2023. Sarcina mea era oricum una sănătoasă. Am zis să beneficiez de anumite facilități, acea poveste că mi se de copilul imediat în brațe, că tatăl asistă, că nasc fără mască. Cam în a opta oră de travaliu mi s-a rupt apa și lichidul amiotic era verde, era ca un spanac, moment în care eu m-am speriat”, a declarat femeia.

Aceasta a spus că „după incidentul cu lichidul amiotic și după ce s-a născut Petru, mi l-au pus pe piept și era inert, iar eu am avut probabil un instinct ca orice mamă, am început să urlu când mi-am simțit copilul inert, el nu scotea niciun sunet, nici nu respira. Au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu”.

„Inițial am rămas singură pentru 40 de minute, în aceeași poziție de naștere, fără să fi născut placenta”, a mai mărturisit ea.

„Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Urlam după Petru, îi strigam numele lui, plângeam, eram disperată și la un moment dat m-am dat jos singură de pe masa de nașteri și, ca filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil”, a mai afirmat femeia.

Ea a declarat că a văzut prima data bebelușul „cam la vreo două ore distanță”. „Următoarea dată când l-am văzut pe copil a fost la opt ore distanță și atunci mi-au zis că s-ar putea să-l trimită la Spitalul Județean”, a completat ea.

„Ei spuneau «ISIS» spitalului”

„Mergând cu Petru la medici mi-au spus că procedura corectă ar fi fost o cezariană de urgență”, a afirmat ea.

„Medicii și asistentele de acolo nu erau deloc surprinși că este încă un caz de la acest spital. Ei spuneau «ISIS» spitalului. A fost personal medical care mi-a povestit despre mai multe cazuri, inclusiv alte femei care au murit”, a mai adăugat femeia.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Ulterior, spitalul privat din Constanţa a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

