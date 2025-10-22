Live TV

Exclusiv „Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă

Data publicării:
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
Foto: GettyImages
Din articol
„Ei spuneau «ISIS» spitalului”

O fostă pacientă a spitalului privat din Constanța unde, în urmă cu două săptămâni, o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, a povestit pentru Digi24 experiența prin care a trecut în aceeași unitate medicală. Femeia a declarat că în timpul travaliului lichidul amniotic „era verde, ca un spanac”, iar copilul i-a fost pus pe piept „inert”, fără să respire, fiind resuscitat chiar pe corpul ei. Ulterior, spune că a fost lăsată „singură 40 de minute”, în aceeași poziție de naștere, fără să îi fie extrasă placenta, moment în care, disperată, a ajuns „să meargă în patru labe pe holuri, urlând după copil”.

„Am ajuns în iarna lui 2022. Petru s-a născut în ianuarie 2023. Sarcina mea era oricum una sănătoasă. Am zis să beneficiez de anumite facilități, acea poveste că mi se de copilul imediat în brațe, că tatăl asistă, că nasc fără mască. Cam în a opta oră de travaliu mi s-a rupt apa și lichidul amiotic era verde, era ca un spanac, moment în care eu m-am speriat”, a declarat femeia.

Aceasta a spus că „după incidentul cu lichidul amiotic și după ce s-a născut Petru, mi l-au pus pe piept și era inert, iar eu am avut probabil un instinct ca orice mamă, am început să urlu când mi-am simțit copilul inert, el nu scotea niciun sunet, nici nu respira. Au început manevrele de resuscitare direct pe pieptul meu”.

„Inițial am rămas singură pentru 40 de minute, în aceeași poziție de naștere, fără să fi născut placenta”, a mai mărturisit ea.

„Eram absolut îngrozită. Urlam încontinuu, nimeni nu venea. Urlam după Petru, îi strigam numele lui, plângeam, eram disperată și la un moment dat m-am dat jos singură de pe masa de nașteri și, ca filmele horror, mergeam în patru labe pe holurile spitalului urlând după copil”, a mai afirmat femeia. 

Ea a declarat că a văzut prima data bebelușul „cam la vreo două ore distanță”. „Următoarea dată când l-am văzut pe copil a fost la opt ore distanță și atunci mi-au zis că s-ar putea să-l trimită la Spitalul Județean”, a completat ea. 

Citește și: VIDEO Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 14 ani. Rogobete: Am găsit avize „din pix”

„Ei spuneau «ISIS» spitalului”

„Mergând cu Petru la medici mi-au spus că procedura corectă ar fi fost o cezariană de urgență”, a afirmat ea. 

„Medicii și asistentele de acolo nu erau deloc surprinși că este încă un caz de la acest spital. Ei spuneau «ISIS» spitalului. A fost personal medical care mi-a povestit despre mai multe cazuri, inclusiv alte femei care au murit”, a mai adăugat femeia. 

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Unitatea medicală privată transmitea că are Secţie ATI complet funcţională şi că autorizaţia de funcţionare a spitalului a fost reînnoită în luna martie a acestui an.

Ulterior, spitalul privat din Constanţa a fost amendat cu 30.000 de lei în urma controlului făcut de Inspecţia Sanitară, la solicitarea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
FED EXPLOZIE RAHOVA VALI P3 171025 R6_101192
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea...
Colaj SRI
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept...
BUCURESTI - SFANTUL PANTELIMON - DEMISII CADRE MEDICALE - 8 AUG
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: una dintre victime...
Ultimele știri
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
doctor, cezariana, nastere
Cazul mamei decedate la un spital privat în Constanța. Cum au încercat medicii să se acopere de hârtii
plaje publice
Anunțul așteptat de turiști: plaje fără șezlonguri. Ce spun primarii din stațiunile de pe litoral despre proiectul votat de Parlament
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale
LA VERITE (1960) brigitte bardot
Brigitte Bardot, în spital de trei săptămâni. Actrița a fost operată pentru o boală gravă
dr flavia grosan
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, despre începuturile ei în SUA. Nu știa o boabă de engleză: "Când am ajuns în America, nimic...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Ce a pățit un jurnalist italian venit la București înaintea meciului FCSB – Bologna: „Românii o iau prea în...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
„Rădoi a comis-o grav! Cum să te iei de Lucescu?! Eu era să mă bat cu el”. Fostul președinte LPF, verdict dur
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Artistul a fost supus unei intervenții de trombectomie...