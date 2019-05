Aventuri pe litoralul românesc. Ce a primit în farfurie o turistă care a comandat şniţel de pui

Prima zi de sezon, pe litoralul românesc a scos la iveală şi primele probleme legate de condiţiile de cazare. Mizerie de nedescris, mâncare stricată şi condiţii de cazare mai proaste decât la cort. Asta au găsite inspectorii OPC chiar în staţiunea Mamaia în două hoteluri de 4 stele.

În prima zi a sezonului estival, inspectorii de la Protecţia Consumatorului au pornit în controale şi au găsit deja nereguli la două hoteluri de patru stele din Mamaia. 50 kg de mâncare depozitate necorespunzător şi camere crae trebuie renovate. În astfel de cazuri, conducerea hotelului riscă amenzi mari, dar şi suspendarea activităţii.

Părerile turiştilor sunt împărţite atunci când vine vorba de serviciile din staţiunile de pe malul Mării Negre. Mai ales în ceea ce priveşte modul în care sunt trataţi în unele localuri.

„Mi s-a întâmplat de multe ori să comand ceva şi să mi se dea altceva. Am cerut şniţel de pui şi mi s-a dat şniţel de soia. Am anunţat personalul, dar n-au luat nicio măsură”, spune o femeie.

„Venim după o lungă perioadă în care nu am mai fost acasă, am fost pe meleaguri străine. Zilele astea ori am nimerit foarte bine. Mâncăruri super. Ne-am întors la acelaşi restaurant să mâncăm”.

Pe litoral, controalele vor continua pe toată perioada sezonului estival.

Bogdan Trif, ministrul Turismului: „Am avut acţiuni preventive. E normal să nu „omori" agenţii economici, pentru că nu acesta e scopul. Îl îndrumi, îi dai măsuri, după care constaţi dacă le-a realizat sau nu. Dacă nu le-a realizat, e rea-voinţă şi clar o să mergem şi pe sancţiuni”.

Inspectorii de la Protecţia Consumatorului sfătuiesc turiştii să aleagă cu atenţie localurile unde vor să ia masa.

Horia Constantinescu, directorul CJPC Constanţa: „Consumatorii ar trebui să înţeleagă că respectul de sine e cel mai important principiu în vacanţă. Să nu încurajeze comerţul de dugheană, să nu cumpere alimente oferite în corturi şi procesate într-o modalitate pe care nu ar accepta-o acasă şi să nu ofere copiilor astfel de alimente”.

Oferirea unor servicii de calitate este doar parte a unui tablou mai amplu, spun reprezentanţii agenţiilor de turism.

Dragoş Anastasiu, vicepreşedinte ANAT: „Avem nevoie de o viziune, turismul fiind o chestiune complexă. Nu are de-a face doar cu cazarea, cu masa, ci cu accesibilitatea, cu infrastructura locală, cu experienţe. Trebuie să oferim experienţe”.

70% din locurile de cazare de pe litoral, pentru acest sezon, au fost deja rezervate, potrivit Federaţiei Patronatelor din Turism.

