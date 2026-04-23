Averile cresc într-un ritm accelerat: numărul miliardarilor ar putea ajunge la aproape 4.000 până în 2031

Iahturi de lux ancorate într-un port.

Numărul miliardarilor la nivel global ar putea ajunge la aproape 4.000 în următorii cinci ani, pe fondul accelerării acumulării de avere, impulsionată în special de sectorul tehnologic și inteligența artificială. În prezent sunt peste 3.100 de miliardari, iar estimările indică o creștere de aproximativ 25% până în 2031, potrivit unei analize recente citate de The Guardian.

Și clasa multimilionarilor se extinde rapid: numărul persoanelor cu averi de cel puțin 30 de milioane de dolari (22 de milioane de lire sterline) a crescut de la 162.191 în 2021 la 713.626 în prezent – o majorare de peste 300%, arată analiza Knight Frank.

Liam Bailey, directorul de cercetare al companiei, a declarat că averile miliardarilor și milionarilor au fost „supraalimentate” de profiturile din sectorul tehnologic, în special de inteligența artificială.

„Capacitatea de a scala o afacere nu a fost niciodată mai mare”, a spus el. „Acest lucru a contribuit la posibilitatea de a construi averi uriașe într-un timp foarte scurt, accelerate de tehnologie și inteligența artificială.”

Potrivit studiului, numărul miliardarilor va crește cel mai rapid în Arabia Saudită, bogată în petrol, unde ar putea mai mult decât să se dubleze, de la 23 în 2026 la 65 în 2031. În Polonia, numărul miliardarilor ar urma să crească de la 13 la 29 în aceeași perioadă, iar în Suedia cu 81%, de la 32 la 58.

Această evoluție are loc în contextul în care diferența dintre cei mai bogați și cei mai săraci continuă să se adâncească. Un raport publicat anul trecut de World Inequality Lab a arătat că mai puțin de 60.000 de persoane – adică 0,001% din populația globală – controlează de trei ori mai multă avere decât jumătatea cea mai săracă a umanității.

Tot mai multe voci cer liderilor globali să majoreze taxele pentru cei foarte bogați, pe fondul temerilor că aceștia își folosesc averile și pentru a cumpăra influență politică.

Organizația caritabilă Oxfam a constatat că anul trecut a fost creat un număr record de miliardari, totalul depășind pentru prima dată pragul de 3.000. Averea cumulată a acestora a ajuns la 18.300 de miliarde de dolari.

Directorul executiv al Tesla, Elon Musk, este cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă de 785,5 miliarde de dolari, potrivit clasamentului realizat de Forbes. Pe locul al doilea se află Larry Page, unul dintre fondatorii Google, cu 272,5 miliarde de dolari, iar pe locul al treilea Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu 259 de miliarde de dolari.

Clasamentul realizat de The Sunday Times indică familia Hinduja drept cea mai bogată din Marea Britanie, cu o avere de 35 de miliarde de lire sterline. Gopichand Hinduja, liderul familiei, cu interese în petrol, banking și imobiliare, a murit anul trecut la vârsta de 85 de ani.

Potrivit aceluiași clasament, în 2025 existau 156 de miliardari în Regatul Unit, în scădere de la 165 în anul precedent, marcând cea mai mare reducere din istoria de 37 de ani a listei.

În ultimul an au apărut tot mai multe relatări despre plecarea celor foarte bogați din Marea Britanie, mulți consultanți în avere atribuind fenomenul eliminării regimului fiscal „non-dom”.

Liam Bailey a adăugat că volatilitatea politică, reformele fiscale și reglementările mai stricte îi determină pe cei foarte bogați să se concentreze într-un număr mai mic de orașe care oferă „oportunitate și predictibilitate”.

Rory Penn, care conduce divizia de servicii private a Knight Frank, a afirmat că procesul de creare a averii are loc pe fondul „unui context economic global mai complex”.

„Cei ultra-bogați devin tot mai mobili, însă lista piețelor în care se simt cu adevărat confortabil să investească sau să își stabilească familiile s-a restrâns”, a spus el.

America de Nord găzduiește aproape o treime din populația globală de miliardari, însă estimările arată că această regiune va fi depășită de Asia-Pacific până în 2031. Până atunci, miliardarii din această regiune ar urma să reprezinte 37,5% din total, comparativ cu 27,8% în America de Nord.

