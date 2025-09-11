Avertisment al MAI: Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Ministerul a blocat accesul la site-ul fals

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit şi s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul gov.ro.

„Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărţi electronice de identitate. Structurile MAI au intervenit şi au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială”, anunţă, joi, MInisterul de Interne, citat de News.ro.

Instituţia precizează că pagina web oficială dedicată cărţii electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

„Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială şi poate reprezenta o tentativă de fraudă”, au mai transmis oficialii MAI.

