Avertisment de la BNR cu privire la un document care circulă pe Internet: „Un fals”

Banca Națională a României (BNR) a avertizat miercuri, 5 noiembrie, cu privire la un document care circulă pe Internet, intitulat „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală”, conform News.ro.

„Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia publicului că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, datat 03.11.2025 şi purtând sigla instituţiei, reprezintă un fals”, a transmis BNR.

BNR a transmis că nu a emis, semnat sau aprobat un asemenea document și „nu deține atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri”.

Documentul fals care circulă pe Internet. Foto: BNR

„Avertizăm faptul că, deşi în cuprinsul documentului sunt utilizate denumiri şi nume reale ale unor structuri şi angajaţi ai BNR (inclusiv Direcţia Platforme Digitale şi Securitate Cibernetică), precum şi a siglei, antetului sau a datelor de contact reale ale BNR, folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul instituţiei şi în scopul inducerii în eroare a publicului. Prin urmare, BNR respinge categoric conţinutul prezentat în acest material”, mai precizează BNR.

Instituția a reamintit că toate comunicatele oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul BNR și pe canalele oficiale de comunicare (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky).

„Orice document atribuit BNR care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență. Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare.

BNR a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals”, a mai transmis instituția.

