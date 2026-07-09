Avertisment de la hidrologi: Cod portocaliu de viituri pe râuri din trei judeţe. Zonele afectate de cod galben

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis joi atenţionări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până vineri dimineaţa în trei bazine hidrografice şi pe râurile din Dobrogea.

Potrivit hidrologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 12:00 - 00:00, va fi Cod portocaliu de viituri şi posibile depăşiri ale Cotelor de apărare, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi Teleajen - bazin amonte de Acumularea Măneciu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Măneciu (judeţul Prahova), relatează Agerpres.

Totodată, în perioada 9 iulie, ora 12:00 - 10 iulie, ora 9:00, va fi în vigoare un Cod galben de inundaţii, ce vizează următoarele cursuri de apă: Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin amonte S.H. Prahova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Prahova şi Buzău) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

Editor : M.B.