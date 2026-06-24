Avertisment de la IGSU: Nu lăsați copiii și animalele singuri în mașină. Le puneți viața în pericol

Pompierii îi avertizează pe părinți despre unul dintre riscurile ignorate în perioada verii. Mașinile se încing foarte tare, chiar și atunci când temperaturile nu sunt mari, și devin periculoase pentru copii și pentru animale, dacă rămân blocați în interior.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează un avertisment în contextul temperaturilor ridicate și le cere adulților să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru o perioadă scurtă.

Avertismentul vine după o tragedie petrecută în Franța, unde doi copii de 4 și 2 ani și-au pierdut viața după ce au rămas blocați într-un autoturism expus la temperaturi extreme.

Specialiștii atrag atenția că interiorul unei mașini se poate încălzi foarte repede și poate deveni un spațiu periculos atunci când este cald afară. În câteva minute, temperatura poate ajunge la valori care pun viața în pericol, iar copiii sunt printre cei mai vulnerabili, pentru că organismul lor se supraîncălzește mult mai repede decât al unui adult.

Totodată, pompierii atrag atenția că această regulă se aplică și în cazul animalelor de companie, care pot suferi rapid efectele temperaturilor ridicate.

Editor : M.B.