Live TV

Avertisment de la Ministerul de Interne: Site-ul Digi24.ro a fost clonat. „Nu depuneți bani în conturi furnizate de necunoscuți”

Data actualizării: Data publicării:
digi24
Ministerul de Interne avertizează că a descoperit o acțiune de clonare a site-ului Digi24.ro. Sursă foto: MAI

Site-ul Digi24.ro a fost clonat, a avertizat miercuri Ministerul de Interne, prezentând imagini de pe site-ul-clonă cu o „o așa-zisă emisiune în care a fost dezvăluită publicului o aplicație prin care oamenii se pot îmbogăți făcând investiții minime”. Poliţiştii avertizează că este un atac de tip doppelganger şi cer utilizatorilor de internet să nu depună bani în contunile unor persoane necunoscute.

„În continuarea acţiunilor noastre pentru creşterea protecţiei cetăţenilor în faţa riscurilor reprezentate de fraudele on-line, vă informăm că structurile MAI au descoperit un nou atac de tip doppelganger. De această dată a fost clonat site-ul de ştiri aparţinând postului Digi 24 şi este prezentată o aşa-zisă emisiune în care a fost dezvăluită publicului o aplicaţie prin care oamenii se pot îmbogăţi făcând investiţii minime”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

MAI solicită utilizatorilor de intrernet să verifice adresa url a site-ului, pentru a nu cădea victime acestor tentative.

„Nu accesaţi linkuri pe care nu le-aţi solicitat şi nu depuneţi bani în conturi furnizate de persoane necunoscute”, avertizează poliţiştii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Digi Sport
Marele Capello "a dat de pământ" cu Chivu, după ce Inter a ieșit din Champions League: "Nu e!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Rețeaua Ministerului italian de Interne a fost lovită de un atac cibernetic al hackerilor chinezi
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie
conpet fb
CONPET S.A., ţinta unui atac cibernetic. Societatea se ocupă de transportul ţiţeiului şi gazolinei
Rally against oppressive Iranian regime of Supreme Leader Ali Hosseini Khamenei.
Mesaje antiguvernamentale la televiziunea de stat din Iran, după un atac cibernetic
ghiseul.ro-telefon-digitalizare-1536x1024
Autoritățile cred că Ghișeul.ro a fost ținta hackerilor. Oficial: sunt două motive pentru care oamenii nu-și pot plăti taxele
Recomandările redacţiei
mesaj ro-alert
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, în timpul unui nou atac rusesc în Ucraina...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare...
cumparaturi scumpe
România rămâne campioana inflației în UE: prețurile au crescut cu...
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe...
Ultimele știri
Scandal în Austria, după ce un bărbat a fost amendat pentru că a filmat fotbaliste, în secret, în vestiar: „Este o pedeapsă adecvată?”
România ajunge la 58 de centre pentru boli rare. Ministrul Rogobete anunță șapte noi unități de expertiză
Viktor Orban trimite armata să protejeze infrastructura energetică, acuzând o amenințare din partea Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Acuzații scandaloase după înmormântarea lui Marian Spînu, jandarmul mort în timpul misiunii, la doar 40 de...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă este, de fapt, între Sandra Izbașa și soțul său, Răzvan, de la Power Couple. Campioana...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...