Avertisment de la Ministerul de Interne: Site-ul Digi24.ro a fost clonat. „Nu depuneți bani în conturi furnizate de necunoscuți”

Site-ul Digi24.ro a fost clonat, a avertizat miercuri Ministerul de Interne, prezentând imagini de pe site-ul-clonă cu o „o așa-zisă emisiune în care a fost dezvăluită publicului o aplicație prin care oamenii se pot îmbogăți făcând investiții minime”. Poliţiştii avertizează că este un atac de tip doppelganger şi cer utilizatorilor de internet să nu depună bani în contunile unor persoane necunoscute.

„În continuarea acţiunilor noastre pentru creşterea protecţiei cetăţenilor în faţa riscurilor reprezentate de fraudele on-line, vă informăm că structurile MAI au descoperit un nou atac de tip doppelganger. De această dată a fost clonat site-ul de ştiri aparţinând postului Digi 24 şi este prezentată o aşa-zisă emisiune în care a fost dezvăluită publicului o aplicaţie prin care oamenii se pot îmbogăţi făcând investiţii minime”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

MAI solicită utilizatorilor de intrernet să verifice adresa url a site-ului, pentru a nu cădea victime acestor tentative.

„Nu accesaţi linkuri pe care nu le-aţi solicitat şi nu depuneţi bani în conturi furnizate de persoane necunoscute”, avertizează poliţiştii.

Editor : B.P.