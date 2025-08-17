Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace. În acest context, el transmite o serie de recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă. De asemenea, președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a vorbit în direct la Digi24 despre intervențiile salvamonțiștilor din weekend.

„În ultimele zile, serviciile publice Salvamont au înregistrat un număr crescut de apeluri de urgenţă din partea turiştilor care au prezentat simptome precum durere în piept cu iradiere pe braţ, transpiraţii abundente, stări de slăbiciune şi dificultăţi respiratorii. Aceste manifestări sunt puternic sugestive pentru un posibil infarct miocardic (atac de cord) sau alte afecţiuni cardiace acute (angină instabilă, ischemie miocardică) şi reprezintă o urgenţă medicală majoră”, a transmis, duminică, şeful Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, citat de News.ro.

El şi colegii săi atrag atenţia că temperaturile extreme asociate cu efortul fizic intens şi prelungit pot suprasolicita organismul şi pot declanşa episoade severe, cu risc vital, mai ales în cazul persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare sau factori de risc cunoscuţi.

Salvatorii recomandă persoanelor care se simt rău sau celor care le însoţesc pe acestea să sune imediat la 112 în cazul în care sunt prezente simptome precum durere, strângere sau presiune toracică, cu posibilă iradiere spre braţ (în special cel stâng), gât, maxilar sau spate, transpiraţii reci, paloare; senzaţie de sufocare, ameţeală, greaţă sau vărsături ori durere persistentă, care nu cedează la repaus.

Pentru a preveni situaţia în care celor cu stare de sănătate precară li se face rău pe munte, salvamontiştii recomandă „evaluarea realistă a capacităţii fizice şi evitarea supraestimării propriei rezistenţe”, limitarea efortului intens şi de lungă durată în condiţii de temperaturi ridicate, pauze regulate şi alegerea unor trasee adecvate nivelului de pregătire.

De asemenea, cei mare pleacă în drumeţii trebuie să se hidrateze constant şi corespunzător şi să evite traseele solicitante.

„Reamintim tuturor turiştilor că muntele nu pleacă nicăieri. Doar prin pregătire progresivă şi responsabilitate veţi putea accesa în siguranţă zonele dificile, fără a vă expune inutil unor riscuri majore. Subliniem din nou importanţa prudenţei şi a responsabilităţii în abordarea traseelor montane, astfel încât activităţile în natură să se desfăşoare în siguranţă şi să rămână o experienţă pozitivă”, este mesajul şefului Salvamont Braşov.

„Mai multă responsabilitate și prudență”

Președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, a vorbit în direct la Digi24 despre intervențiile salvamontiștilor din weekend. Acesta a declarat că „au fost peste 50 de apeluri de urgență ieri”.

„Ne-am confruntat cu o mare diversitate de evenimente. Ieri, pe munte am avut oameni rătăciți, oameni blocați pe traseele de viaferata, accidente de ATV-uri, persoane accidentate pe traseele turistice. Deci a fost o zi plină pentru noi. Din păcate, nu e ceva cu care să ne mândrim. Singurul lucru de care suntem mulțumiți este faptul că am reușit un grad de răspuns de 100% la evenimente, dar credem noi că turiștii trebuie să dea dovadă de mult mai multă responsabilitate și prudență în abordarea activităților montane”, a afirmat el.

De asemenea, acesta a precizat că „este sezon de vară, o lună plină pentru turismul montan. Oamenii merg la munte, încurajăm acest lucru, dar oamenii trebuie să fie pregătiți și să-și aranjeze din timp toate turele pe care vor să le facă pe munte. Să fie pregătiți pentru acest lucru”.

Sâmbătă, un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi, primele date indicând că a făcut un stop cardiac.

