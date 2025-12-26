Live TV

Avertisment din partea specialiştior în securitate cibernetică. Cum profită atacatorii de sezonul sărbătorilor de iarnă

Data publicării:
hacker gettyimages
Foto: GettyImages

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează, vineri, că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

„Ai primit un mesaj care te informează că un colet nu a fost livrat şi îţi cere să accesezi un link pentru «actualizarea adresei»? Prin astfel de notificări atacatorii încearcă să profite de activităţile uzuale de sezon, precum livrarea de colete, şi să obţină astfel date personale sau financiare, deghizându-se în firme de curierat populare şi folosind pretexte precum «taxe de depozitare» sau «adresă incompletă» pentru a determina potenţiala victimă să dea click pe link-ul din mesajul capcană”, au transmis, vineri, specialiştii DNSC:

Aceştia recomandă utilizatorilor de internet:

• Nu accesaţi linkurile primite prin SMS sau e-mail nesolicitat
• Verificaţi livrările exclusiv din site-ul sau aplicaţia oficială a curierului
• Nu introduceţi date personale sau bancare sub presiunea timpului
• Analizaţi cu atenţie formularea mesajului (greşeli, caractere neobişnuite, urgenţă artificială)
• Activaţi autentificarea în doi paşi (MFA) pentru conturile online.
„Vigilenţa şi verificarea informaţiilor din surse oficiale rămân esenţiale pentru menţinerea unui spaţiu digital sigur şi de încredere”, a mai transmis DNSC.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tanar-britanic-cautari-bucegi
Recomandările Salvamont pentru turiști, pe fondul avertizărilor de vreme rea emise de meteorologi
cos cu alimente in supermarket
Cum putem combate risipa alimentară de Sărbători? Specialist: „Mâncarea are valoare doar dacă ajunge pe masă, nu la gunoi”
despresie de sarbatori
De ce apare depresia de sărbători: „Presiunea socială e mare să fim fericiţi”. Recomandările unui psihoterapeut
Taylor Swift.
Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile
Masa de Crăciun. Foto Getty Images
Sfaturi de la nutriționiști pentru a evita excesele alimentare de sărbători. Cum să previi creșterile glicemice
Recomandările redacţiei
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna...
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski a anunțat condiția pentru organizarea unui...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Ultimele știri
Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a anunţat că este însărcinată
Moștenitorul averii lui Warren Buffett se alătură poliției ucrainene în eforturile de evacuare și donează vehicule blindate
Donald Trump și Karol Nawrocki, discuție telefonică despre războiul din Ucraina: „Putin este cel care trebuie să cedeze”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, la un pas de retragere: „Mi-am pus întrebarea dacă se merită să continui sau nu”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Jucătorul uriaș de la națională care juca remi la ora 2 noaptea: „Nu vreau să distrug eu statui”
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Schimbări importante la pensie în 2026. Cum vor putea pensionarii să-și retragă banii din Pilonul II?
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...