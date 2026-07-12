Avertisment DNSC: Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie. La ce trebuie să fiți atenți când rezervați vacanțe online

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică a transmis duminică un avertisment care vizează rezervările online de concedii. Oferta perfectă poate ascunde o înşelătorie, avertizează specialiştii.

„Înainte de a rezerva vacanţa, verifică atent oferta. Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii", avertizează DNSC, într-un mesaj pe Facebook, potrivit News.ro.

Specialiştii în securitate cibernetică atrag atenţia asupra elementelor care pot indica o ofertă de cazare frauduloasă:

Site-ul nu aparţine unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat;

Preţul este mult sub nivelul pieţei ori include beneficii nerealiste;

Se insistă asupra disponibilităţii limitate şi a rezervării imediate;

Se solicită plata exclusiv prin transfer bancar sau metode greu de recuperat;

Eşti presat să efectuezi plata cât mai rapid.

Recomandări:

Alege doar operatori profesionişti şi platforme de încredere;

Efectuează plata numai în baza unei rezervări confirmate şi a unor date de contact verificabile;

Verifică recenziile şi istoricul comerciantului;

„Vacanţele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva şi bucură-te de concediu în siguranţă", mai transmit specialiştii.

Editor : M.B.