Avertisment ONU: Unul din trei oameni nu își permite o dietă sănătoasă. Costul alimentelor a crescut cu 25% în ultimii cinci ani

Cel mai recent raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU) privind securitatea alimentară și nutriția arată că aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă. În același timp, costul unei diete echilibrate, care să asigure necesarul de nutrienți, a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, potrivit News.ro.

Potrivit celor mai recente date ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), costul unei diete echilibrate a depășit pragul internațional al sărăciei extreme.

În prezent, o alimentație care acoperă toate nevoile nutriționale costă, în medie, 4,28 dolari pe zi pentru o persoană, în timp ce pragul sărăciei extreme este stabilit la 3 dolari pe zi. Din acest motiv, aproximativ 2,7 miliarde de oameni, adică aproape o treime din populația lumii, nu își permit să mănânce sănătos.

Economistul-șef al FAO, Máximo Torero Cullen, atrage atenția că problema nu este lipsa alimentelor, ci costul ridicat al produselor nutritive.

„Alimentele care asigură necesarul de calorii sunt relativ ieftine, însă cele bogate în nutrienţi, necesare unei alimentaţii sănătoase, costă mult mai mult”, a explicat Máximo Torero Cullen, citat într-un comunicat.

Alimentele de bază, precum cerealele şi rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentaţii sănătoase. Fructele şi legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. Alimentele de origine animală reprezintă aproape 30% din cheltuielile necesare unei diete echilibrate.

Informaţiile au fost prezentate de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură înaintea lansării raportului „Starea securităţii alimentare şi a nutriţiei în lume”.

Editor : A.P.