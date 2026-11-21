Transporturile aerian și feroviar din Italia sunt afectate de greve în acest weekend. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află în această țară sau care urmează să călătorească acolo că sunt posibile întârzieri, anulări și modificări ale curselor.

Potrivit MAE, transportul feroviar este afectat de o grevă la nivel național, începută vineri seară, la ora 21:00, și programată să se încheie sâmbătă, la ora 20:00. Probleme pot apărea și în transportul aerian, în zilele de 21 și 22 noiembrie, din cauza unor acțiuni de protest care pot duce la restricții, anulări sau întârzieri ale zborurilor.

Duminică este confirmată o grevă de 24 de ore la aeroporturile Milano Malpensa și Veneția Marco Polo. Sunt vizați angajați ai serviciilor de control al traficului aerian, respectiv personalul de securitate. În aceste condiții, pasagerii s-ar putea confrunta și cu timpi mai mari de așteptare la controlul de securitate.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor să verifice starea zborurilor și a curselor feroviare direct la operatori, înainte de plecare. În cazul anulării unei curse, pasagerii au dreptul la rambursarea banilor sau la redirecționare, potrivit legislației europene. Românii care se confruntă cu situații dificile sau urgente pot solicita sprijinul consulatelor României din Italia.

Editor : A.R.