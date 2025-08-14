Live TV

Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate scanate la recepție au fost furate de hackeri

Hoteluri atacate cibernetic

Zeci de mii acte de identitate scanate, aparţinând turiştilor, au fost furate de pe serverele unor hoteluri din Italia şi scoase la vânzare pe dark web, a anunţat Agenţia italiană de informaţii digitale (AGID).

AGID „a detectat o activitate de vânzare ilegală de documente de identitate despre care se presupune că ar fi fost furate de la hoteluri care operează pe teritoriul italian”, a anunţat agenţia într-un comunicat citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Este vorba de zeci de mii de scanări de înaltă rezoluţie ale paşapoartelor, cărţilor de identitate şi altor documente de identitate utilizate de clienţi în timpul operaţiunilor de înregistrare pentru cazarea în hotel”, se arată în comunicat.

Agenţia, în mai multe comunicate succesive în ultimele zile, a menţionat aproape 100.000 de documente furate de hackeri.

Hoteluri atacate cibernetic

Autorul care a scos la vânzare aceste documente, cunoscut sub pseudonimul „mydocs”, a susţinut că le-a obţinut „prin acces neautorizat la sisteme informatice, între iunie şi august 2025”.

În total, zece hoteluri din Italia sunt afectate de acest atac cibernetic, dar „nu este exclus ca şi alte cazuri să apară în zilele următoare”, au avertizat autorităţile.

AGID a avertizat, de asemenea, cu privire la „consecinţele pentru victime, care pot fi grave, atât financiare, cât şi juridice”, menţionând că aceste date, odată furate, „pot fi utilizate în scopuri frauduloase: crearea de documente false, deschiderea de conturi bancare sau furtul de identitate digitală”.

Hotelurile şi platformele de rezervări de cazare sunt în mod regulat ţinte ale atacurilor cibernetice - Marriott, Caesars, precum şi Booking.com numărându-se printre victime.

