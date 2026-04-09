Drumarii avertizează că a nins abundent în zonele de munte și că va continua să ningă și în orele următoare și îi sfătuiesc pe șoferi să își pregătească mașinile pentru zăpadă.

„Pregătiți-vă de condiții de iarnă dacă veniți la munte în minivacanța de Paște. În zona montană din centrul țării continuă episoadele de ninsoare abundentă și vom avea parte de atmosferă de iarnă și în următoarele ore”, arată o postare pe Facebook a DRDP Brașov.

„Acționăm cu utilajele de deszăpezire pe toate drumurile naționale afectate, dar vă rugăm să circulați cu prudență și să adaptați viteza la condițiile de trafic”, se mai arată în postare.

De altfel, România a intrat sub influența unui val de aer rece, iar vremea s-a schimbat brusc. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 11 aprilie, ora 10:00, care anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului și temperaturi mult sub normalul perioadei.

Potrivit meteorologilor, „vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, iar în mai multe regiuni sunt așteptate fenomene specifice iernii.

„Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare”, potrivit meteorologilor.

„În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3...6 cm”, arată ANM.

„La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5...10 cm). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, avertizează meteorologii.

