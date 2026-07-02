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Avertismentul hidrologilor: Este risc de inundaţii în 37 de judeţe. Râurile pentru care a fost emis cod portocaliu

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inundatii romania
Foto: ISU Buzău
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Institutul Naţional de Hidrologie a emis joi, o nouă avertizare hidrologică, valabilă până vineri la prânz, ca urmare a precipitaţiilor prognozate. Potrivit hidrologilor, în acest interval se vor înregistra scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare. Hidrologii au emis cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Argeş şi Olt.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Codul portocaliu emis de către hidrologi este valabil în intervalul 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 09:00, şi vizează râuri din judeţele Argeş şi Olt.

Codul galben este instituit pentru perioada 2 iulie, ora 12:00 - 3 iulie, ora 12:00, şi vizează anumite sectoare de râuri din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vâlcea şi Vrancea, potrivit News.ro.

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice estimate se pot manifesta cu intensitate mai mare pe râurile mici din judeţele Cluj, Bihor, Arad, Argeş, Maramureş, Suceava, Neamţ şi Botoşani.

Bucharest, Romania. 30th July, 2025: Dragos Pislaru, Romanian Minister of Investments and European Projects, holds a press conference one month after taking office, at the Ministry headquarters in Bucharest. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Foto: INGHA

Oamenii sunt sfătuiţi să urmărească permanent informaţiile şi avertizările transmise de autorităţi, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi traversarea zonelor inundate, să nu staţioneze în albiile majore ale râurilor sau în apropierea podurilor şi podeţelor în timpul fenomenelor meteorologice severe şi să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare.

Totodată, autorităţile locale sunt îndemnate să acţioneze conform prevederilor Ordinului nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră.

La nivelul Ministerului Mediului sunt activate toate mecanismele de monitorizare şi coordonare pentru ca instituţiile din subordine să poată interveni rapid, acolo unde situaţia o va impune.

Editor : M.B.

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