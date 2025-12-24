Șoferii sunt avertizați să fie atenți la drum, mai ales în zonele unde ninge abundent și s-a format și poleiul. Titi Aur, expert în condus defensiv, a oferit la Digi24 câteva sfaturi pentru cei care urcă la volan în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Când vorbim de această perioadă de sărbători, care anul ăsta a venit și cu vreme rea, de fapt avem mai mulți factori care influențează acest număr mare de accidente. Sunt mai multe mașini pe șosea. Cu cât circulă mai mulți, cu atât probabilitatea de accident este mai mare, ceea ce demonstrează că nu raportarea la milionul de locuitori și raportarea la miliarde sau milioane de kilometri a accidentelor ar fi corectă.

Pe urmă, acum toată lumea are această euforie: plec la munte, plec să fac Revelionul, să fac Crăciunul, plec la părinți, plec la... și atunci apare acest acest sentiment de relaxare, de deplasare oarecum relaxată. Nu e ca atunci când te duci la serviciu”, a spus Titi Aur.

„Și lipsa de concentrare sau lipsa de știință că ți se poate întâmpla duce de multe ori la accidente și, bineînțeles, coroborat cu vremea rea schimbarea de aderență - creierul nostru este setat pe aderență bună”, a adăugat el.

De asemenea, Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat miercuri, la Digi24, în contextul avertizărilor de vreme rea emise de ANM, că autoritățile au activat planurile de intervenție. El a făcut și apel la populație să fie prudentă, avertizând că „este ceață în foarte mare parte din țară” și a afirmat că șoferii ar trebui „să fie foarte atenți” la drum în această perioadă.

