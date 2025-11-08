Live TV

Video Avertismentul lui Titi Aur privind românii și băutura la volan: „Cu cât alcoolul este mai mult, cu atât timpul de reacție crește”

Data publicării:
volan mașină
Foto: Profimedia Images

Date îngrijorătoare cu privire la șoferii care se urcă la volan după ce au consumat alcool: 76% dintre cei care au condus după ce au băut spun că „doar au gustat”. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a declarat sâmbătă pentru Digi24 că alcoolul, oricât de puțin, afectează timpul de reacție al șoferilor, explicând că „un om normal are un timp de reacție de aproximativ o secundă și jumătate, dar după consumul de alcool acesta poate crește la 2-3 sau chiar 5 secunde”.

Titi Aur, expert în conducerea defensivă, a explicat pentru Digi24 ce se întâmplă cu un om normal la volan și ce se întâmplă atunci când este sub influența alcoolului.

„Un om normal are timpul de reflex, de reacție, de aproximativ o secundă și jumătate. Adică de când se întâmplă ceva în față, de când trece copilul strada, de când frânează mașina din față sau nu-mi acordă cineva prioritate, până când apăs pe frână, până când acționez sau până când trag de volan ca să evit, trece aproximativ o secundă și jumătate. Între 1,2 și 1,5 secunde”, a afirmat el. 

„Când apar distrageri, când apare alcoolul, când apare drogul, când apare oboseala, când apare influența medicamentelor, unele, nu toate medicamentele, atunci timpul de reacție crește. Cât crește? Depinde de cât alcool am în mine. Poate să crească de la 1,5 la 2-3-5 secunde. Cu cât alcoolul este mai mult, cu atât timpul de reacție este mai mare”, a mai explicat acesta.

Potrivit ultimului studiu realizat de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Băuturi Spirtoase din România, aproape 1 din 5 români admite că a condus după ce a consumat alcool. 76% dintre cei care au condus după ce au băut spun că nu au considerat că erau în stare de ebrietate, ci doar consumaseră o cantitate mică de alcool. 

Editor : C.S.

