Avertismentul Poliţiei Române: Au crescut cazurile de înşelăciune în numele ANAF. Câteva scheme de fraudă, explicate

Poliţia Română avertizează că în ultima perioadă a crescut numărul cazurilor de înşelăciune prin impersonarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Au fost înregistrate cauze în care persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum şi a unor instituţii bancare, pentru a induce în eroare cetăţenii şi reprezentanţii mediului de afaceri.

Ţintele principale sunt administratorii societăţilor comerciale, persoanele împuternicite să gestioneze conturile bancare ale firmelor, dar şi contribuabilii persoane fizice, a transmis, duminică, Poliţia Română.

Cum e construită frauda

Frauda este construită astfel încât să creeze impresia unei situaţii oficiale şi urgente, determinând victima să acţioneze rapid, fără a verifica autenticitatea informaţiilor primite.

„Totul începe cu un apel telefonic prin care victima este contactată de o persoană care se prezintă drept inspector ANAF, sub diverse pretexte, aceasta informează contribuabilul că are de primit o rambursare de TVA, are un sold disponibil în evidenţele fiscale, i se va restitui o sumă de bani achitată în plus sau că există o diferenţă favorabilă contribuabilului ce urmează să fie virată în conturile societăţii”, se explică într-un comunicat al IGPR.

Se solicită informaţii aparent neimportante, precum banca la care societatea are conturile deschise, datele persoanei responsabile cu administrarea conturilor sau numărul de telefon al persoanei împuternicite.

În unele situaţii, victimele primesc şi e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF şi care conţin informaţii aparent oficiale referitoare la presupusa rambursare.

La scurt timp după apelul iniţial, victima este contactată de o altă persoană care pretinde că reprezintă banca la care sunt deschise conturile. Aceasta susţine că trebuie efectuate anumite proceduri pentru validarea rambursării anunţate anterior.

În cadrul acestei etape, victimei i se solicită: accesarea unui link transmis prin e-mail, SMS sau reţele sociale; autentificarea în aplicaţia de internet banking; introducerea unor date personale sau financiare; autorizarea unor operaţiuni bancare sub pretextul verificării contului.

„Pentru a creşte gradul de încredere, autorii folosesc un limbaj profesional şi oferă explicaţii tehnice aparent legitime, susţinând că operaţiunile sunt necesare pentru procesarea rambursării. Transferul fondurilor într-un 'cont colector' reprezintă etapa critică a fraudei. Victimei i se comunică faptul că, pentru efectuarea rambursării, este necesar ca fondurile existente în conturile firmei să fie transferate temporar într-un aşa-numit 'cont colector', urmând ca ulterior să fie restituite împreună cu suma reprezentând rambursarea fiscală. În realitate, contul respectiv este controlat de către autori”, a precizat Poliţia Română.

Odată ce transferurile sunt efectuate şi autorizate de victimă, fondurile sunt direcţionate rapid către alte conturi, fiind dificil de recuperat ulterior.

În numeroase situaţii, linkurile transmise redirecţionează către pagini web frauduloase care imită platforme bancare sau instituţii publice.

Victima este determinată să introducă codul numeric personal, număr de telefon, adresă de e-mail, date de autentificare, datele cardului bancar, coduri de autorizare primite prin SMS. Prin aceste metode, autorii obţin acces la conturile bancare şi pot efectua tranzacţii neautorizate.

„Fenomenul nu este unul izolat. În ultima perioadă au fost efectuate mai multe sesizări autorităţilor competente cu privire la mai multe situaţii în care administratori de firme au suferit prejudicii importante”, se indică în comunicat.

Diverse cazuri. Ce-i de făcut

Astfel, un administrator de societate comercială a fost prejudiciat cu aproximativ 400.000 de lei după ce a fost contactat de persoane care s-au prezentat drept inspectori ANAF. Alţi doi administrator au pierdut aproximativ 86.000 de lei, respectiv 119.950 de lei.

Cetăţenii sunt îndemnaţi să manifeste prudenţă atunci când sunt contactaţi telefonic şi li se comunică faptul că au de primit bani de la ANAF, când li se solicită informaţii bancare prin telefon sau când primesc link-uri pentru „validarea contului” sau „confirmarea rambursării”.

Totodată, sunt îndemnaţi să nu comunice date personale sau financiare prin intermediul apelurilor telefonice, să nu introducă datele cardului bancar, CNP, parole, coduri de autentificare sau alte informaţii sensibile pe site-uri necunoscute.

„Nu accesaţi linkuri primite din surse nesigure prin e-mail, SMS sau aplicaţii de mesagerie. Închideţi imediat apelul şi întrerupeţi comunicarea dacă aveţi suspiciuni privind identitatea interlocutorului. Verificaţi orice informaţie exclusiv prin canalele oficiale ale ANAF. (...) Menţineţi actualizate sistemul de operare şi aplicaţiile utilizate. Folosiţi soluţii antivirus şi de securitate actualizate. Activaţi autentificarea în doi paşi pentru conturile importante”, sunt alte recomandări.

Schimbaţi imediat parolele dacă aţi interacţionat cu un mesaj suspect sau aţi introdus date pe o pagină necunoscută şi contactaţi de urgenţă banca dacă aţi furnizat datele cardului sau aţi autorizat tranzacţii suspecte. Monitorizaţi permanent activitatea conturilor bancare şi raportaţi imediat orice operaţiune neautorizată, mai recomandă poliţiştii.

Editor : Sebastian Eduard