Live TV

Avertismentul Salvamont pentru turiștii care merg pe munte, după cele 5 accidente mortale din ultimele zile

Data publicării:
salvamontisti pe munte
Salvamonști din Argeș. Foto: Facebook / Salvamont Argeș

Salvamont România a emis vineri o avertizare pentru cei care vor să urce pe munte în acest weekend, în contextul în care, în ultimele zile, au avut loc cinci accidente mortale şi mai multe accidente cu urmări foarte grave.

„La altitudini de peste 1600-1700 m, stratul de zăpadă este alunecos, îngheţat, dur, având consistenţa sticlei, creând condiţii extrem de periculoase pentru turişti neechipaţi corespunzător sau pentru cei echipaţi, dar, fără o experienţă foarte bună în teren de pe timp iarnă. În aceste condiţii, deplasarea necesită echipament specific de iarnă/alpin (colţari, piolet, cască, ham) şi cunoştinţe solide de progresie pe teren mixt, asigurare şi autoasigurare", avertizează Salvamont într-o postare pe Facebook, relatează Agerpres.

Salvatorii montani recomandă tuturor turiştilor să evite traseele de creastă sau zonele expuse, să consulte prognoza meteo şi avertizările Salvamont, să se echipeze corespunzător, să evalueze permanent şi să nu subestimeze riscurile.

În caz de urgenţă, turiştii trebuie să apeleze 112 sau Dispeceratul Naţional Salvamont-Vodafone: 0salvamont.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la naționala României: "La antrenor bingănește sigur!"
Digi Sport
Ciprian Marica l-a prins pe "sifonul" de la naționala României: "La antrenor bingănește sigur!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colectiv 2
Organizatorul marșului Colectiv, sancționat cu 3.000 lei. Purtătorul...
vladimir putin si donald trump
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul...
Aurel,Vlaicu,International,Airport,From,Baneasa,,Bucharest,,After,Restoration.,The
Incident pe Aeroportul Băneasa: Un avion de mici dimensiuni a ieşit...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum...
Ultimele știri
Mii de oameni la coadă pentru a vizita Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile să asigurăm cele mai bune condiții”
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta facturile
Viktor Orban dezvăluie motivul pentru care vrea să se întâlnească cu Donald Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
piatra craiului
Un bărbat de 47 de ani a murit în Piatra Craiului: a căzut sute de metri în gol. Al cincilea caz în ultimele zece zile
masini de politie
O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere
autocar argentina
Tragedie în Argentina: cel puțin nouă oameni au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod
politist
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord
Salvamont
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Recuperarea cadavrului, foarte dificilă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre...
Fanatik.ro
Dezvăluire şoc: “Jose Mourinho a venit personal la Bucureşti să-l transfere! Gigi Becali a cerut 12 milioane...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are...
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Singurele mașini care pot depăși viteza maximă legală pe străzile din România. Situațiile excepționale din...
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu, în "război" cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană. Îl acuză că vrea să ia moștenirea...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Sia, atacată în instanță de fostul soț. Dan Bernad cere custodia exclusivă a fiului lor: „Este o mamă...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Cum beneficiezi gratuit de servicii stomatologice decontate de stat? Și pensionarii se pot trata
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles