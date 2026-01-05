Live TV

Video Avertismentul Salvamont: Risc însemnat de avalanşă în Bucegi după căderile masive de zăpadă

Data publicării:
strat mare de zapada dupa avalansa
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Riscul de producere a unor avalanşe în Masivul Bucegi este unul însemnat, ca urmare a căderilor masive de zăpadă produse într-un interval scurt de timp, avertizează, luni seară, Salvamont Sinaia.

Potrivit unei informări postate pe pagina de Facebook a serviciului de salvare montană, producerea de avalanşe este posibilă şi în pădure.

„Condiţiile meteo ale ultimelor 48 de ore, plus cele din următoarele 48 de ore prognozate ridică o alertă foarte serioasă de avalanşă în munţii noştri, în zonele de acumulare de zăpadă. Ninsori destul de însemnate în interval scurt, vânt puternic la altitudine, acumulări niveale mari pe alocuri, plăci de vânt, lipsă de bază (a nins recent direct pe iarbă, amintiţi-vă!), gradul de înclinaţie al pantelor către Valea Prahovei (dar nu numai), depozite şi posibile cornişe deasupra văioagelor şi crestelor toate acestea îndeamnă la prudenţă maximă! (În tot Bucegiul, de altfel). Salvamont Sinaia nu recomandă deloc ieşitul în afara pârtiilor deschise, risc mare momentan!”, precizează sursa citată.

Astfel, este obligatorie purtarea unui kit de avalanşă (sondă, lopată, DVA) în afara pârtiilor deschise, iar turiştii trebuie să ştie să şi folosească aceste componente ale kit-ului.

„Posibile avalanşe şi în pădure (produse deja şi în cursul zilei de azi pe segmentul 1400-Stâna Regală). Zăpada asta încă nu s-a aşezat”, avertizează Salvamont Sinaia.

