Analiză Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%: „Prețurile vor continua să crească în următoarele luni”

Rata anuală a inflației a ajuns la 9,6% în luna ianuarie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în ușoară scădere față de nivelul de 9,7% înregistrat în decembrie 2025. Economiștii avertizează însă că presiunile asupra prețurilor rămân ridicate, iar o reducere vizibilă a ritmului de scumpiri ar putea apărea abia în a doua parte a anului.

„Avem o inflație de bază foarte mare, care înseamnă că am avut niște creșteri importante la care ne raportăm, care s-au desfășurat până destul de târziu în anul trecut. Ceea ce înseamnă că ceea ce spun cei de la BNR, cu prognoza aceea de 4%, e un obiectiv pe care îl putem atinge abia la finalul anului”, a declarat pentru Digi24.ro Christian Năsulea, profesor de economie mondială.

Potrivit acestuia, baza ridicată de raportare, generată de scumpirile accelerate din 2025, va menține rata anuală a inflației la niveluri mari în următoarele luni. „Vom avea o rată mare de inflație pentru următoarele câteva luni și abia după iulie-august încolo vom începe să vedem o rată de inflație care să fie ajustată semnificativ”, a explicat economistul.

Energia, unul dintre principalii factori ai scumpirilor

Datele INS arată că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu aproape 10% față de ianuarie 2025, în timp ce serviciile au înregistrat cea mai mare creștere anuală, de 11,59%.

Energia electrică rămâne unul dintre factorii principali care au împins inflația în sus, cu o creștere anuală de peste 59%.

În același timp, mărfurile alimentare au avut o creștere anuală de 7,86%, cele mai mari scumpiri fiind consemnate la cacao și cafea, în timp ce cartofii au fost mai ieftini față de aceeași perioadă a anului trecut.

Christian Năsulea spune că evoluția prețurilor la energie continuă să creeze presiune asupra inflației.

Liberalizarea pieței de energie electrică din 2025 și factorii externi, inclusiv condițiile meteo sau blocajele din transportul internațional de gaz, au întârziat scăderea prețurilor așteptată inițial în 2026.

„Am sperat la niște prețuri mai mici la mijlocul lui 2026, însă factorii externi și condițiile din piață au făcut ca lucrul acesta să nu se întâmple încă. Din păcate, cred că va mai dura până când prețul la energie electrică să ajungă mai jos”, a spus acesta.

Economistul a criticat și schema de plafonare a prețurilor la gaz, despre care spune că a produs distorsiuni în piață și a avut, în opinia sa, mai degrabă efecte negative decât pozitive.

Inflația se vede tot mai clar la raft

În termeni concreți, o inflație anuală apropiată de 10% înseamnă creșteri vizibile de prețuri pentru consumatori, chiar dacă media statistică este mai mică decât scumpirile unor produse individuale.

„Exact asta înseamnă să ai inflație care este aproape de 10%. Prețurile cresc cu aproape 10% de la un an la altul, iar efectul este simțit foarte puternic de consumatori, indiferent dacă veniturile cresc sau nu. Lucru care nici măcar nu mai este adevărat la medie în momentul acesta”, a explicat Năsulea.

El arată că, în practică, unele produse pot avea creșteri de 30-40%, chiar dacă inflația generală este mai redusă, deoarece indicele reflectă o medie a tuturor bunurilor și serviciilor din economie.

Puterea de cumpărare a scăzut puternic, iar scăderea inflației nu înseamnă ieftiniri

Economistul Adrian Negrescu a declarat, într-o intervenție la Digi24, că nivelul actual al inflației se reflectă direct în scăderea puterii de cumpărare, în condițiile în care o parte tot mai mare din veniturile populației este direcționată către cheltuielile de bază.

„Această creștere de prețuri se vede în potențialul populației de a cumpăra. Mai mult de jumătate din banii pe care românii câștigă au ajuns să îi dea, din păcate, pe mâncare și pe aceste servicii utilitare de bază: factura la energie, factura la gaze, factura la întreținere. Din această perspectivă, provocările sunt în continuare foarte mari, mai ales că salariile și pensiile au fost înghețate în acest an”, a spus economistul.

Acesta a explicat că scumpirile din ultima perioadă, inclusiv cele la cafea, dulciuri sau energie, sunt influențate atât de creșterea taxelor, cât și de evoluțiile de pe piețele internaționale, dar estimează că inflația ar putea încetini în a doua parte a anului.

„Din a doua parte a anului, în iulie-august-septembrie, vom vedea o scădere semnificativă a inflației pentru că nu va mai fi luată în calcul creșterea spectaculoasă a prețului la energie. E un efect de bază care va duce inflația undeva spre 5-5,5%, urmând ca, în funcție de modul în care vom trata problema gazelor și liberalizarea prețului pentru agenții economici, să vedem o traiectorie pozitivă, în sensul scăderii spre 4% sau, dimpotrivă, noi scumpiri”, a explicat Negrescu.

Totodată, a subliniat că o inflație mai mică nu înseamnă reducerea prețurilor, ci doar o creștere mai lentă a acestora.

„Probabil din a doua parte a anului lucrurile vor arăta mai bine, dar asta nu înseamnă că prețurile vor scădea”, a punctat acesta, avertizând că economia traversează o perioadă de ajustare, în care atât populația, cât și companiile vor fi nevoite să își adapteze cheltuielile.

