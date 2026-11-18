Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui nou scenariu de fraudă desfăşurat prin apeluri telefonice succesive, în cadrul căruia atacatorii se prezintă iniţial drept reprezentanţi ai unor operatori de telefonie mobilă, iar ulterior pretind că sunt angajaţi ai DNSC.

„Victima este contactată de o persoană care pretinde că reprezintă un operator de telefonie mobilă şi invocă prelungirea contractului sau actualizarea datelor. Sunt solicitate informaţii personale şi coduri primite prin SMS, asociate unor presupuse cereri de activare a unei semnături electronice. La scurt timp, victima primeşte un al doilea apel, de la o persoană care se prezintă în mod fals drept reprezentant DNSC. Aceasta susţine că a fost identificată o tentativă de fraudă, un furt de date sau o activare neautorizată a unei semnături electronice. Pentru a câştiga încrederea victimei, atacatorii folosesc nume complete, presupuse coduri de angajat sau numere de legitimaţie şi chiar o «parolă a convorbirii», menită să confirme identitatea unui viitor interlocutor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a DNSC.

Conversaţia este apoi direcţionată către obţinerea unor informaţii financiare sensibile: băncile la care victima deţine conturi, existenţa unor credite sau economii, soldurile aproximative, veniturile, dar şi date precum CNP-ul, codurile SMS sau fotografii ale actului de identitate.

„DNSC nu solicită prin telefon date bancare, solduri, venituri, coduri de autentificare sau fotografii ale actelor de identitate şi nu monitorizează apelurile sau mesajele utilizatorilor pentru identificarea 'activităţii suspecte'. Cum vă puteţi proteja? Nu divulgaţi date personale, bancare sau informaţii despre situaţia financiară în urma unor apeluri telefonice nesolicitate. Nu fotografiaţi şi nu transmiteţi copii ale actului de identitate unor persoane necunoscute. Nu instalaţi aplicaţii şi nu accesaţi linkuri la solicitarea unor interlocutori. Întrerupeţi conversaţia şi verificaţi orice presupusă alertă contactând organizaţia prin canalele oficiale de comunicare. Dacă aţi furnizat date sensibile sau suspectaţi că aţi devenit victima unei fraude, contactaţi imediat banca şi sesizaţi autorităţile competente”, se mai precizează în avertismentul Directoratului de Securitate Cibernetică.

Editor : Liviu Cojan