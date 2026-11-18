Cutremurul cu magnitudinea 5,7 care s-a produs miercuri noaptea, la ora 2:48, în zona seismică, Vrancea, a fost resimțit în mai multe zone ale României și chiar în afara țării. De remarcat că în timp ce seismul încă era în desfășurare, telefoanele Android din zonele afectate de seism au primit o notificare cu sfaturi privind reacția în timpul unui cutremur, precum și cu câteva informații legate de eveniment.

Cel mai probabil, notificarea a speriat oamenii, pentru că era afișată o magnitudine de 6,5 și oricine s-ar fi gândit la urmările seismului, asta în condițiile în care este știută starea precară a multor clădiri din țară și mai ales din București.

În informare era precizată ora la care s-a produs, adâncimea și magnitudinea.

Harta afișată arată că seismul s-a resimțit și în țările vecine – Bulgaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina.

Trebuie menționat că notificarea a venit prin sistemul Android Earthquake Alerts și nu prin sistemul național de alertare RO-Alert.

Cum funcționează tehnologia care a detectat seismul așa repede

Sistemul transformă milioane de telefoane cu Android într-o rețea globală de mini-seismografe și trimite alerta înainte ca undele seismice distructive să ajungă la tine.

Toate telefoanele moderne cu Android au un mic accelerometru care detectează mișcările și vibrațiile. Atunci când un telefon este conectat la încărcare și stă nemișcat, senzorul devine suficient de sensibil pentru a detecta primele unde ale unui cutremur (undele P, care sunt rapide și mai puțin distructive).

Dacă un telefon detectează o vibrație specifică unui seism, trimite automat un semnal anonim către serverele Google, împreună cu locația aproximativă. Dacă sute sau mii de telefoane din aceeași zonă (de exemplu, zona Vrancea) raportează simultan aceeași mișcare, sistemul confirmă instantaneu că are loc un cutremur și îi estimează epicentrul și magnitudinea.

Semnalele de internet circulă mult mai repede decât undele seismice prin scoarța terestră (care se deplasează cu câțiva kilometri pe secundă). Datorită diferenței de viteză, alerta ajunge pe ecranele utilizatorilor din orașe mai îndepărtate (cum ar fi București, Iași sau Brașov) cu câteva secunde sau chiar zeci de secunde înainte ca undele puternice (undele S) să fie resimțite.

Editor : Liviu Cojan