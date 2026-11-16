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Avioane Craiova a predat primele două aeronave IAR-99 SM dintr-un program de modernizare de 275 de milioane de lei

Data publicării:
BUCURESTI - BIAS 2022 - 4 AUG 2022
Foto; Inquam Photos / Bogdan Buda
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Compania Avioane Craiova a predat luni Ministerului Apărării primele două aeronave IAR-99 SM (Standard Modernizat), din programul care prevede modernizarea a zece avioane, în baza unui contract în valoare de 275 de milioane de lei, a spus liderul sindical Victor Peţa pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, o a treia aeronavă ar urma să fie predată până la sfârşitul lunii noiembrie, în funcţie de condiţiile meteorologice, care trebuie să permită efectuarea zborurilor necesare.

„Astăzi am predat două avioane şi urmează ca până la sfârşitul lunii să mai predăm încă unul. Valoarea contractului este de 275 de milioane de lei. Programul continuă. Am beneficiat de o altă abordare şi din partea ministerului, şi din partea DGArm", a declarat Victor Peţa.

Liderul sindical a precizat că programul de modernizare nu a fost întrerupt în niciun moment, chiar dacă au existat dificultăţi în derularea acestuia, şi a subliniat că finalizarea recepţiei primelor două aeronave a fost posibilă inclusiv datorită activităţii desfăşurate de comisia de recepţie pe parcursul weekendului.

„S-au livrat primele două avioane din programul IAR-99 Standard Modernizat. Urmează ca până la sfârşitul lunii, în funcţie şi de vreme, ca să putem zbura, să îl predăm şi pe al treilea. Programul nu a fost niciodată întrerupt. Noi am sperat că vom fi înţeleşi, fiindcă până acum ceva timp nu am fost înţeleşi. Dar comisia de recepţie a lucrat şi vineri, şi sâmbătă, şi duminică, iar astăzi au finalizat lucrările de recepţie", a afirmat Victor Peţa.

Liderul sindical a evidenţiat schimbarea de abordare din partea reprezentanţilor Ministerului Apărării şi ai Direcţiei Generale pentru Armamente, în contextul continuării programului de modernizare a celor zece aeronave.

Programul IAR-99 Standard Modernizat face parte din proiectele derulate de Ministerul Apărării Naţionale pentru modernizarea aeronavelor de instruire ale Forţelor Aeriene Române. Contractul vizează modernizarea a zece avioane IAR-99, utilizate pentru pregătirea piloţilor militari. Modernizarea urmăreşte actualizarea echipamentelor de bord şi a sistemelor avionice, astfel încât aeronavele să poată fi utilizate în continuare pentru instruirea piloţilor, în condiţii adaptate cerinţelor actuale de pregătire.

Contractul pentru modernizarea celor zece aeronave IAR-99 Standard în configuraţia IAR-99 SM a fost semnat la 14 august 2020 între Ministerul Apărării Naţionale şi Avioane Craiova SA. Valoarea acestuia este de 275 de milioane de lei, fără TVA, iar durata iniţială de derulare a fost stabilită la patru ani.

Obiectivul programului este modernizarea aeronavelor de şcoală şi antrenament pentru pregătirea avansată a piloţilor militari români, inclusiv pentru trecerea la avioanele F-16 din dotarea Forţelor Aeriene Române. Programul urmăreşte, totodată, menţinerea capacităţii de sprijin aerian apropiat şi de intervenţie împotriva ţintelor aeriene care evoluează cu viteze reduse.

Pentru modernizarea sistemelor avionice, Avioane Craiova a încheiat un contract cu compania israeliană Elbit Systems. Derularea contractului a înregistrat însă întârzieri, termenul iniţial de livrare a aeronavelor fiind depăşit. Reprezentanţii companiei au invocat, de-a lungul timpului, dificultăţi în aprovizionarea cu echipamente şi componente, generate inclusiv de pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina şi situaţia de securitate din Orientul Mijlociu.

Întârzierile au generat şi probleme financiare. Potrivit constatărilor Curţii de Conturi, Avioane Craiova a încasat avansuri de peste 98 de milioane de lei pentru derularea programului, iar Ministerul Apărării a calculat penalităţi de întârziere de aproximativ 3,62 milioane de lei. În februarie 2026, a fost executată parţial şi garanţia bancară aferentă avansului, în valoare de aproximativ 41,94 milioane de lei.

Conform informaţiilor comunicate de companie în noiembrie 2026, termenul estimat pentru livrarea celorlalte şapte aeronave din program este 31 decembrie 2027.

Editor : M.B.

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