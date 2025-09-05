Live TV

Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail Kogălniceanu din cauza unui grup de drone detectate deasupra Mării Negre

eurofighter
Avioane Eurofighter Typhoon. Sursa foto: Profimedia Images

Mai multe drone au fost detectate, joi seară, la 36 de mile marine NE de Sulina, iar două aeronave Eurofighter Typhoon au decolat de la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu şi au survolat zona din apropierea frontierei cu Ucraina. După stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord, iar semnalul electronic a dispărut, transmite MApN.

”În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine NE de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina, transmite MApN.. 

Oficialii de la Apărare mai adaugă: „La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord şi ulterior semnalul electronic a dispărut”. Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forţele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detaşament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliţie Aeriană întărită, pentru protejarea spaţiului aerian naţional şi aliat.

De la izbucnirea războiului în Ucraina, aeronavele militare române sau cele ale partenerilor care fac poliție aeriană în România au fost ridicate în aer de mai multe ori, din cauza alertelor radar. 

În câteva rânduri, dronele de război ale Rusiei au pătruns în spațiul aerian român și s-au prăbușit pe teritoriul național. 

Editor : A.R.

