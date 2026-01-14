Aeronava Spartan pe care președintele Nicușor Dan o folosește în deplasările externe va folosi un nou sistem de comunicații. Serviciul de Telecomunicații Speciale și Armata au testat noul sistem, totul după ce șeful statului s-a plâns de faptul că în timpul zborului este rupt de realitate, informează Digi24.

Sistemul conceput de STS și de MApN a trecut testele cu brio, după ce chiar ieri a avut loc testare. Este vorba despre un sistem care i-ar permite președintelui României să aibă inclusiv apeluri atunci când se află în zbor și să beneficieze inclusiv acces la internet.

Acest sistem și rezultatele testelor au fost trimise producătorului avionului C27 Spartan, compania italiană Leonardo. Practic, specialiștii acestei companii vor verifica dacă există interferențe între sistemul STS și sistemele de comunicații care există în momentul de față la bordul avionului Spartan.

În acest moment, avionul prezidențial nu are acces la internet. Președintele nu are o linie directă cu Administrația Prezidențială cât timp este în aer, însă poate să primească alerte sub forma unor mesaje text.

De la preluarea mandatului, avionul Spartan a devenit aeronava preferată a președintelui Nicușor Dan. În această perioadă, el a efectuat 15 zboruri cu avionul C27 Spartan, un avion folosit în trecut pentru evacuări medicale, pentru mutarea trupelor în teatre de de operații. În momentul de față există și un modul VIP folosit pentru zborurile șefului statului.

