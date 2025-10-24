Avocat reținut de DNA după ce a pretins zeci de mii de euro pentru angajări la Spitalul din Caracal

Un avocat din Baroul Olt a fost reţinut pentru trafic de influenţă, fiind acuzat că a pretins şi primit bani de la un bărbat căruia i-a dat de înţeles că ar avea influenţă asupra unor funcţionari responsabili de organizarea unor examene pentru a-i angaja pe el şi pe soţia sa în posturi de asistenţi medicali la Spitalul Municipal din Caracal.

De asemenea, cu complicitatea altei persoane reţinute în acelaşi dosar, avocatul le-ar fi cerut altor două persoane câte 15.000 de euro, pentru „angajarea,” ca şoferi la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt, scrie News.ro.

Avocatul, prins în flagrant când primea 30.000 de euro pentru sine şi 1.000 de euro pentru complicele său, va fi dus la Curtea de Apel Craiova, cu propunerea de arestare preventivă, ca şi celălalt inculpat.

Trafic de influență în formă continuată

Procurorii Serviciului Teritorial Craiova al DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea unui avocat din Baroul Olt, două infracţiuni de trafic de influenţă, în formă continuată.

De asemenea, procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea altei persoane fără calitate specială, pentru complicitate la trafic de influenţă, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în 15 octombrie, avocatul ar fi pretins unei persoane (martor în cauză) sume de bani al căror cuantum nu l-a precizat la acel moment, pentru a-şi exercita presupusa influenţă pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcţionari de la Spitalul Municipal Caracal, precum şi asupra preşedintelui unei autorităţi locale, astfel încât persoana respectivă să fie trecută de pe postul de brancardier pe un post de asistent medical în cadrul Spitalului Municipal Caracal. În acelaşi context şi în acelaşi mod, avocatul ar fi promis că îşi va exercita influenţa şi pentru angajarea soţiei persoanei respective pe un post de asistent medical, la aceeaşi unitate medicală.

Ulterior, în 21 şi 23 octombrie, avocatul ar fi pretins 10.000 de euro, în schimbul pretinsei influenţe, pentru angajarea soţiei martorului menţionat anterior pe un post de asistent medical, la aceeaşi unitate medicală.

„Angajări” și la Ambulanța Olt

În cursul lunii octombrie, acelaşi avocat ar fi pretins, în mod repetat, de la aceeaşi persoană, atât direct, cât şi prin intermediul celuilalt inculpat în dosar, suma de 30.000 de euro ((câte 15.000 de euro pentru fiecare post), pentru a-şi exercita presupusa influenţă asupra unor funcţionari cu atribuţii în organizarea de examene sau concursuri la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt, dar şi asupra preşedintelui unei autorităţi locale, astfel încât să îi determine pe aceştia să angajeze două persoane ambulanţieri (şoferi) la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt.

În acelaşi context, celălalt inculpat în dosar ar fi pretins şi pentru sine, de la aceeaşi persoană, suma de 5.000 de euro, din care ar fi primit în mod direct 1.000 de euro, la data de 21 octombrie. La data de 23 octombrie, inculpatul a primit de la persoana respectivă 3.000 de euro pentru sine, ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

La aceeaşi dată, avocatul a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea de la persoana respectivă 30.000 de euro pentru sine şi de 1.000 de euro pentru complicele său.

Vineri, 24 octombrie, cei doi inculpaţi vor fi duşi la Curtea de Apel Craiova, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Biroului de Operaţiuni Speciale Dolj.

