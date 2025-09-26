Live TV

Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria" din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de la ATI. DSP a început o anchetă epidemiologică

Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" Iași/ Facebook
Primul caz, pe 7 septembrie

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă. Un reprezentant al spitalului a declarat că „primul caz a fost pe data de 7 septembrie”, iar pe data de 16 septembrie „au apărut și celelalte cazuri”.

ACTUALIZARE 12:35: Bacteria Serratia Marcescens „este un germen patogen oportunist, care trăiește în general în mediile umede și care la pacienții imuno compromiși poate da de la infecții respiratori, urinare până la infecții de tip sepsis, cu evoluție extrem de agresivă și fulminantă”, a declarat un reprezentant al spitalului. 

„Primul caz a fost pe data de 7 septembrie. În momentul în care am avut identificate trei cazuri, am raportat cele trei cazuri cumulative drept focar și am luat măsurile care s-au impus și anume limitarea internărilor în corpul ATI, instruirea și reinstruirea personalului privind igiena mâinilor, a metodelor de curățenie. S-au luat teste rapide de autocontrol și culturi pe medii de cultură din secția ATI, de pe suprafețe, de pe aparatură, din ventilație, de pe mâinile personalului.

Pe data de 16 au apărut celelalte cazuri. În momentul respectiv am intensificat măsurile în sensul că am informat pentru a nu mai primi pacienți din alte județe decât în limita numărului de locuri din celălalt corp al ATI-ului, pe de o parte. Pe de altă parte, am intensificat toate măsurile care erau deja luate.

Am luat culturi și din soluțiile care sunt sterile, am luat și din produse de sânge, am căutat orice cauză sau orice sursă sau rezervor care poate determina această infecție.

Germenele identificat este un germen sensibil la antibiotice”, a explicat reprezentantul. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

Conducerea Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a confirmat această situație: șase copii au decedat în secția de Terapie Intensivă din cauza unei bacterii.

Direcția de Sănătate Publică a anunțat, de asemenea, că face o anchetă epidemiologică pentru a stabili dacă unitatea medicală a luat toate măsurile necesare la timp.

Reprezentanții spitalului spun că au anunțat încă de pe 15 septembrie DSP cu privire la apariția unui focar de infecție. În momentul în care au înregistrat primele trei cazuri, erau nouă copii internați în această secție. Șase dintre ei au murit în ultima săptămână și jumătate, unul a fost transferat la București, celălalt se află acum în secția de oncologie și a mai rămas un singur copil din acest focar în terapie intensivă. Nu se mai fac internări. 

Medicii spun că această infecție apare în condițiile în care pacientul are o imunitate foarte scăzută, iar acești copii internați în secția de terapie intensivă, mai ales cei care și-au pierdut viața, erau internați și diagnosticați cu afecțiuni severe.

Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023.

Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.

