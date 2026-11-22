Un băiat de 14 ani a fost transportat la spital, duminică seară, după ce două autoturisme au fost implicate într-un accident, în municipiul Piatra Neamţ. Adolescentul a rămas încarcerat, fiind nevoie de intervenţia echipajului specializat.

În această seară, în jurul orei 18:20, prin apel la 112 a fost anunţat un accident rutier produs pe strada Fermelor din municipiul Piatra-Neamţ.

La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ şi IPJ.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată. Cu ajutorul echipamentelor şi procedeelor specifice, pompierii au acţionat pentru scoaterea victimei din autoturism, un băiat în vârstă de 14 ani. Băiatul a fost preluat de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, după care a fost transportat la spital (însoţit de mamă).

Celelalte trei persoane implicate în accidentul rutier nu au necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au acţionat pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, iar după efectuarea cercetărilor de către reprezentanţi vor curăţa carosabilul de elementele rezultate în urma accidentului rutier.

Foto: ISU Neamț

Editor : Liviu Cojan