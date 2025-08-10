Băiat de zece ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism, în Afumați. Tatăl copilului era în dreapta

Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţişti din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Rast au oprit, pentru control, sâmbătă seara, un autoturism care circula pe drumurile publice din comuna Afumaţi.

„La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta faţă, tatăl acestuia. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi încredinţarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere”, a arătat sursa citată.

