Băieţel român în vârstă de 6 ani, victima unui accident în Budapesta, a fost adus în ţară înainte de a fi deconectat de la aparate

Un băieţel român în vârstă de 6 ani, care la finalul lunii trecute a fost victima unui accident produs la Budapesta, unde a fost lovit de un tramvai, a fost adus în ţară înainte de a fi deconectat de la aparate în spitalul din Ungaria în care fusese internat imediat după accident.

O aeronavă cu doi medici români şi echipament specializat în transferul pacienţilor aflaţi în stare gravă a adus vineri în ţară un copil în vârstă de 6 ani, victima unui accident de tramvai petrecut luna trecută în capitala Ungariei, scrie News.ro.

După o intervenţie chirurgicală care a durat nouă ore, după zile la rând în care medicii maghiari au făcut tot ce au putut pentru a salva viaţa micuţului, Iustin trebuia deconectat de la aparate vineri, la ora 15:00, în spitalul din Ungaria. Exact la acea oră, zborul pus la punct prin asociaţia Blondie decola de la Budapesta către România aducându-l pe Iustin acasă.

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„Săptămâna trecută ştirile de acolo au scris despre cumplitul accident de tramvai în care a fost implicat un băieţel român. Băieţelul e Iustin. Şi e grav. Şi accidentul a făcut prăpăd. Dar ce forţe Dumnezeieşti să caute în ei o mamă şi un tată prăbuşiţi, să audă că puiul lor mic, copilul lor - are moartea pusă în calendar? Aşa că zburăm azi. Să îl aducem acasă pe Iustin şi, undeva, dacă se îndură Cerul şi de ei şi de durerea lor prea mare, să rămână copilul lor pe Pământ...”, au scris reprezentanţi asociaţiei Blondie vineri, pe reţelele de socializare.

„Niciun părinte nu ar trebui să treacă prin aşa ceva”

Fondatoarea Asociaţiei Blondie, Adelina Toncean, a declarat pentru News.ro că a făcut acest demers pentru că „aceasta este normalitatea”.

„Niciun părinte nu ar trebui să treacă prin aşa ceva. Niciunui părinte nu ar trebui să i se spună, prin translator, că fiul sau fiica lui are moartea programată”, a afirmat Adelina Toncean.

Din punct de vedere medical, pacientul, aflat în stare critică, a fost stabil pe parcursul transferului la Bucureşti. Emoţional însă, zborul chiar a fost „cel mai greu”, spune fondatoarea Asociaţiei Blondie, care în ultimii ani a participat la zeci de zboruri cu copii aflaţi în stare gravă.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru tot efortul depus, care nu a fost doar al nostru. Sunt recunoscătoare pentru oamenii care au spus: «E al nostru, e copilul nostru, nu putem să îl lăsăm să moară acolo»”, a adăugat Adelina Toncean.

Iustin este internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Starea sa este critică, este în continuare conectat la aparatele care îl ţin în viaţă.

Accidentul a avut loc în Piaţa Batthyány din Budapesta, unde Iustin se afla în excursie cu părinţii şi sora lui. El s-a îndepărtat de tatăl care îl însoţea şi a fost lovit de un tramvai care l-a târât zeci de metri. Salvatorii maghiari au adus cricuri hidraulice pentru a ridica tramvaiul şi pentru a-l scoate de sub vehicul. Copilul, care a intrat în stop cardiac la locul accidentului, a fost resuscitat şi dus, în stare critică, la spital, unde a stat internat până vineri, când a fost adus acasă.

Editor : B.P.