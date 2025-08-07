Un şarpe din specia balaur dobrogean, cu o lungime de peste un metru, a fost prins, joi, de jandarmi, într-o gospodărie din localitatea 2 Mai, judeţul Constanţa. Reptila, dintr-o specie rară şi protejată, a fost eliberată în natură.

Potrivit Jandarmeriei Constanţa, jandarmii din cadrul Detaşamentului de Jandarmi Mangalia au fost chemaţi, joi, de urgenţă pe strada Nucilor din satul 2 Mai din Mangalia, unde fusese semnalată prezenţa unui şarpe considerat agresiv în interiorul unei case.

Foto: Jandarmeria Constanța

„Oamenii legii au acţionat rapid şi eficient, reuşind să captureze şarpele. Reptila era un balaur dobrogean (Elaphe Sauromates), o specie inofensivă pentru om, rară şi protejată. Şarpele nu a fost rănit în timpul operaţiunii şi a fost eliberat nevătămat într-o zonă care reprezintă habitatul său natural, departe de agitaţia oraşului”, a arătat sursa citată de News.ro.

