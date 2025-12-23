Live TV

Barajul Paltinu funcționează „în condiții de siguranță structurală”, anunță ANAR, după speculații legate de existența unei „fisuri”

Data publicării:
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Barajul Paltinu. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Barajul Paltinu funcţionează în condiţii de siguranţă structurală, iar instituţia va continua monitorizarea permanentă şi va comunica transparent, atunci când este cazul, informaţii verificate, pentru a preveni interpretările eronate şi alarmarea nejustificată, au transmis, marţi, reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR).

Instituţia vine cu o serie de clarificări tehnice referitoare la Barajul Paltinu, după ce în spaţiul public au apărut imagini şi comentarii care susţin existenţa unei „fisuri pe toată înălţimea barajului”, scrie Agerpres.

În urma publicării în spaţiul public a unor fotografii şi a unor interpretări care susţin existenţa unei «fisuri pe toată înălţimea barajului», cu orientare aproximativă la 45 grade şi cu posibile implicaţii de tip torsiune, precum şi în urma comentariilor privind istoricul lucrărilor din zona versantului stâng şi presupusa gravitate („fatală”) a fenomenului, Administraţia Naţională „Apele Române” prezintă următoarele clarificări tehnice, bazate pe evaluare inginerească şi pe datele reale de exploatare ale construcţiei. Fotografiile arată urme verticale şi oblice de culoare închisă şi discontinuităţi fine la suprafaţa paramentului aval. În primul rând, este esenţială corelarea acestor imagini cu condiţiile hidraulice din momentul realizării lor. La data menţionată în postare, nivelul apei în acumulare era la cota aproximativ 632 m, în timp ce coronamentul barajului este la cota 654 metri. În aceste condiţii, urmele vizibile nu pot fi atribuite, în mod simplist, unei „infiltraţii din lac” la cote înalte, determinată de presiunea hidrostatică a acumulării până aproape de coronament, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, aspectele observate sunt compatibile, cu probabilitate ridicată, cu fenomene de umectare şi scurgere superficială generate de precipitaţii, zăpadă topită, condens şi evacuări controlate ale apelor meteorice ori ale drenajelor de pe coronament şi din infrastructura aferentă.

ANAR precizează că astfel de scurgeri se pot concentra pe trasee preferenţiale, determinate de rugozitatea betonului, de rosturi tehnologice, de zone cu permeabilitate superficială uşor diferită sau de elemente constructive care colectează şi dirijează apa. În timp, aceste trasee se evidenţiază prin depuneri şi patină, ceea ce poate crea impresia unei „fisuri continue”, deşi, în realitate, este vorba despre o urmă de curgere sau despre o discontinuitate superficială stabilizată.

Cu privire la afirmaţia potrivit căreia orientarea la 45 de grade ar demonstra apariţia unor eforturi de torsiune, ANAR precizează că aceasta reprezintă „o extrapolare teoretică improprie”.

Modelele de rupere la torsiune cu plane la 45 grade sunt valabile pentru eprubete simple de laborator şi pentru elemente structurale subţiri, nu pentru un baraj masiv de tip arc dublu, care funcţionează într-o stare tridimensională complexă de tensiuni, dominată de compresiune şi de transferul eforturilor către versanţi. În mod practic, torsiunea globală a unei astfel de structuri nu se stabileşte dintr-o fotografie, ci din corelarea măsurătorilor instrumentale, a inspecţiilor şi a evoluţiei în timp a eventualelor discontinuităţi. În prezent, datele curente de supraveghere nu indică parametri care să sugereze un comportament anormal sau solicitări neobişnuite de tip torsiune”, arată ANAR în clarificările tehnice.

Referitor la afirmaţiile care califică fenomenul drept „fatal” sau care sugerează o avarie iminentă, ANAR subliniază că, din imaginile prezentate, nu rezultă elemente specifice unei degradări structurale active, cum ar fi deschideri semnificative ale fisurilor, deplasări relative ale zonelor de beton, exfolieri, spalling, pierderi de material sau zone de beton pulverulent.

„Afirmaţiile de gravitate extremă, formulate fără date instrumentale şi fără o inspecţie tehnică realizată conform procedurilor, pot induce nejustificat îngrijorare în rândul populaţiei şi nu reflectă realitatea tehnică a comportării construcţiei”, susţin reprezentanţii Administraţiei Naţională „Apele Române”.

În ceea ce priveşte comentariile potrivit cărora urme similare ar fi fost fotografiate şi în anii anteriori, inclusiv în jurul anului 2010, „acest element este, paradoxal, un argument de stabilitate, nu de pericol”.

O avarie structurală activă nu rămâne neschimbată pe durata a 10-15 ani; ea evoluează, se deschide, se ramifică, produce degradări locale sau modifică parametrii de comportare ai construcţiei. Persistenţa unui aspect vizual similar pe intervale mari de timp indică, în mod tipic, fie urme de curgere superficială recurente, fie discontinuităţi superficiale vechi, stabilizate, fie particularităţi de textură/patină ale betonului”. menţionează sursa citată.

În ceea ce priveşte referirile la existenţa unor probleme istorice în zona versantului stâng, ANAR menţionează că, într-adevăr, la unele lucrări hidrotehnice pot exista intervenţii şi remedieri istorice, inclusiv în primele decenii de exploatare. Totuşi, simpla invocare a unui istoric de lucrări din perioada 1976-1982 nu demonstrează o legătură directă cu imaginile actuale şi nu justifică automat concluzia unei avarii. Legătura, dacă ar exista, se stabileşte exclusiv prin investigaţii geotehnice şi structurale, prin examinarea zonelor de contact şi prin interpretarea datelor instrumentale în timp. În prezent, nu există elemente care să indice reactivarea unor fenomene cu potenţial de afectare a siguranţei, relevă sursa citată.

Nu în ultimul rând, Administraţia Naţională Apele Române” precizează că evaluarea siguranţei unui baraj nu se bazează pe analogii simplificate sau pe interpretări vizuale izolate, ci pe un ansamblu de activităţi tehnice: inspecţii periodice, urmărirea comportării în timp, verificări ale sistemelor de drenaj şi ale colectării apelor meteorice, precum şi monitorizare instrumentală, în conformitate cu reglementările aplicabile. Ori de câte ori apar sesizări publice, acestea sunt tratate cu responsabilitate şi sunt verificate în cadrul competenţelor tehnice, „astfel încât concluziile comunicate să fie susţinute de date, nu de presupuneri”.

În concluzie, urmele din fotografiile apărute în spaţiul public nu constituie, prin ele însele, dovada unei fisuri structurale active şi nu indică un risc pentru populaţie sau pentru infrastructura din aval. Barajul Paltinu funcţionează în condiţii de siguranţă structurală, iar instituţia va continua monitorizarea permanentă şi va comunica transparent, atunci când este cazul, informaţii verificate, pentru a preveni interpretările eronate şi alarmarea nejustificată. Administraţia Naţională Apele Române încurajează informarea responsabilă şi reafirmă că siguranţa construcţiilor hidrotehnice este tratată cu maximă rigoare tehnică şi instituţională”, au mai transmis în comunicat reprezentanţii ANAR.

Citește și:

Apele Române: Nu există nicio obligaţie europeană de demolare a vreunui baraj din România

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Dosar penal in rem după atacul cibernetic de la Apele Române. DIICOT: „A avut ca rezultat criptarea datelor informatice”
atac cibenetic
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune că activitățile esențiale nu au fost afectate
PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, sursă de rezervă vitală în Prahova
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Apele Române: „Alimentarea cu apă în Prahova a fost reluată. Restricții mai sunt doar în localitatea Aluniș”
barajul vidraru
Apele Române: Nu există nicio obligaţie europeană de demolare a vreunui baraj din România
Recomandările redacţiei
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, adoptată de Guvern. Ce se întâmplă cu salariile...
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa...
Ciocan judecător
Cauzele prescripției, în opinia judecătorilor consultați de CSM...
steag ucraina UE euro ATM
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de...
Ultimele știri
Incendiu la sediul primăriei din Oravița: focul a cuprins două etaje ale clădirii. Mai mulți muncitori au fost evacuați
Întâlnire de lucru publică privind proiectele de management pentru TNB, organizată de Ministerul Culturii
Suspiciuni că avionul care îl transporta pe şeful Statului Major libian s-a prăbușit. „Contactul radio a fost pierdut”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a...
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei...
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...