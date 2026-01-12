Live TV

Bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână, trimis în judecată la aproape 27 de ani de la comiterea crimei. Cum a fost prins acesta

Data publicării:
masina de politie
Mașină de poliție. Foto. Profimedia
Din articol
Iulie 1999

Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată un bărbat acuzat că, în urmă cu aproape 27 de ani, a violat şi ucis o bătrână în vârstă de 75 de ani într-un sat din judeţul Tulcea.

Presupusul autor al crimei a fost prins după zeci de ani, în urma efectuării unei expertize genetice, informează Agerpres.

Iulie 1999

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 25/26 iulie 1999, într-un sat din judeţul Tulcea, inculpatul a pătruns fără drept în locuinţa persoanei vătămate, unde, prin exercitarea unor acte de violenţă/constrângere, a întreţinut un raport sexual cu aceasta. Ulterior, pentru a împiedica victima să ţipe/facă zgomot şi să alarmeze vecinii/trecătorii, precum şi pentru a ascunde săvârşirea infracţiunilor de viol şi violare de domiciliu, inculpatul a exercitat în continuare acte de violenţă gravă asupra acesteia. Multiplele leziuni traumatice grave suferite au provocat decesul persoanei vătămate, în vârstă de 75 de ani, aceasta fiind găsită în dimineaţa zilei de 26 iulie 1999, dezbrăcată, sub un pat metalic aflat în locuinţă”, susţine Parchetul General.

Bărbatul a fost reţinut în septembrie 2025 şi ulterior a fost arestat preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat.

Printre probele administrate de anchetatori se află un raport de expertiză genetică judiciară din data de 6 august 2025, emis de Institutul de Criminalistică din cadrul IGPR, care arată că profilul genetic al inculpatului - identificat în baza de date cu profile genetice din cadrul Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare - este identic cu profilul genetic al persoanei de sex masculin obţinut ca urmare a analizării urmelor biologice de la locul faptei.

 

Editor : Sebastian Eduard

