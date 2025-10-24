Bărbat aflat aproape în comă alcoolică, depistat la volan pe Autostrada A1

Un bărbat de 44 de ani din judeţul Covasna, aflat aproape în comă alcoolică, a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea pe Autostrada A1, între Ilia şi Deva, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (ISU) Sibiu.

Potrivit sursei citate, poliţiştii din cadrul Biroului Poliţie Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea - Deva au oprit autoturismul la kilometrul 388, iar în urma testării şoferului cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 2,38 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar analizele ulterioare au indicat o alcoolemie de 3,47 g/l, respectiv 3,29 g/l alcool pur în sânge, nivel apropiat de comă alcoolică.

Poliţiştii au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Hunedoara şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Editor : Liviu Cojan